Paola Fioroni: “I fondi ci sono, manca la volontà politica e la capacità di spenderli”

Perugia, 22 gen. 2026 – “La chiusura del Centro per la Famiglia da parte del Comune di Perugia è un segnale grave, miope e profondamente contraddittorio rispetto ai bisogni reali della città. In un tempo in cui natalità in calo, fragilità sociali, solitudine educativa e difficoltà economiche colpiscono sempre più nuclei familiari, spegnere un presidio di ascolto, orientamento e supporto significa voltare le spalle alle persone”. A intervenire è la responsabile del dipartimento economia e disabilità della Lega in Umbria, Paola Fioroni.

“I fondi, oggi, non sono il vero problema – prosegue Fioroni – Infatti le risorse per politiche sociali e familiari esistono e sono disponibili attraverso canali diversi, dai finanziamenti nazionali alle opportunità legate alla programmazione sociale e ai progetti territoriali. Il nodo è un altro, ed è politico: l’incapacità di trasformare le risorse in servizi, e la mancanza di una visione che creda davvero nelle politiche familiari. La chiusura del Centro lo dimostra in modo plastico. Un Comune che sceglie di chiudere il Centro per la Famiglia sta dicendo, nei fatti, che la famiglia non è una priorità. Non basta parlare di sociale: bisogna costruire servizi stabili, accessibili, riconoscibili. Qui invece si arretra, e si lascia spazio al ‘fai da te’ delle famiglie, che spesso significa stanchezza, rinunce, solitudine

Il Centro per la Famiglia non è un “lusso” né un progetto accessorio, è un’infrastruttura sociale. È il luogo in cui una madre o un padre trovano ascolto quando non sanno a chi rivolgersi,dove si intercettano precocemente difficoltà educative e relazionali, dove si orientano i cittadini tra servizi, diritti, opportunità, dove si fa prevenzione, non solo gestione dell’emergenza. Non e’ un servizio che sostituisce ma che integra ed è un presidio accessibile a tutti. Chiuderlo non elimina il problema, lo sposta più avanti, quando diventa più doloroso e più costoso per tutti.

A rendere questa scelta ancora più incomprensibile è un fatto che non può essere ignorato: in Umbria esiste una legge regionale che riconosce e sostiene l’importanza di implementare e rafforzare i Centri per la Famiglia, come presìdi territoriali fondamentali per la prevenzione, l’accompagnamento e la costruzione di comunità educanti. È un indirizzo chiaro: non indebolire, ma potenziare. Eppure, troppo spesso, accade che le leggi,quando non coincidono con l’impostazione politica del momento, vengano aggirate nei fatti, svuotate nella pratica, scavalcate da un’ideologia che preferisce lo slogan alla continuità dei servizi.

Le norme indicano una direzione precisa: investire nella famiglia significa investire nel futuro. Ma una città che chiude un Centro famiglia dimostra che, al di là delle carte, manca una scelta coerente. E quando l’ideologia prende il posto della responsabilità amministrativa, a pagare il prezzo sono i cittadini – conclude Fioroni – La città merita un’amministrazione che non chiuda, ma apra e soprattutto che dia continuità e non perda tempi,che non arretri sui servizi, ma li rafforzi; che non viva di slogan, ma di scelte coerenti. La famiglia è il primo luogo di cura e coesione sociale: indebolirla significa indebolire Perugia”.

