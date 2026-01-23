All’Assemblea Generale 2026, occasione di confronto su “L’agricoltura come asset strategico dell’economia: proteggere da false informazioni”. Convegno a Gubbio, lunedì 26 gennaio

GUBBIO, 23 gen. 2026 – – Lunedì 26 gennaio a Gubbio, al Teatro Comunale Luca Ronconi (via del Popolo 17), è in programma l’assemblea generale di Confagricoltura Umbria. Per l’occasione sarà proclamato il nuovo consiglio. Successivamente toccherà alla nuova giunta che sceglierà il nome del presidente, visto che Fabio Rossi finisce il suo mandato dopo circa otto anni di presidenza.

Dopo la parte privata per l’elezione della nuova guida dell’associazione di categoria, alle ore 16.30 si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “L’agricoltura come asset strategico dell’economia: proteggere da false informazioni”, una occasione di confronto su temi decisivi per il futuro del settore primario anche in Umbria.

Ai saluti istituzionali da parte dell’assessore allo sviluppo economico del Comune di Gubbio, Micaela Parlavecchio, farà seguito la prima tavola rotonda dal titolo “Agricoltura e valore economico. Un asset strategico per il Paese”. A dialogare, moderati dal giornalista Massimo Sbardella, saranno l’assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari Simona Meloni, il presidente uscente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi, il deputato Raffaele Nevi, segretario XIII Commissione agricoltura, dopo la relazione di Andrea Massarelli, direttore operativo Intercam – Camera di Commercio dell’Umbria.

La seconda tavola rotonda dal titolo “Disinformazione e fake news. Come difendere il settore agricolo”, con la moderazione del giornalista Filippo Piervittori, vedrà la partecipazione del membro di Giunta di Confagricoltura Umbria Matteo Pennacchi, del vicedirettore Dipartimento DSA3 Unipg Francesca Todisco e della giornalista scientifica Chiara Albicocco.

I lavori del convegno saranno conclusi dagli interventi della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, del sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco e del direttore generale di Confagricoltura Roberto Caponi.

