Foligno, 24 gen. 2026 – Ci ha lasciati Tonino Romagnoli, volto discreto ma familiare della sanità cittadina. Per anni infermiere professionale all’ospedale San Giovanni Battista e volontario instancabile della Croce Bianca, Tonino è stato una presenza costante nei momenti che contano davvero.

Sempre reperibile, sempre pronto a rispondere alla chiamata del soccorso, ha fatto dell’aiuto agli altri una missione quotidiana, svolta con umanità, competenza e silenziosa dedizione. Una vita spesa al servizio della comunità, che oggi ne piange la scomparsa.

I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di san Paolo Apostolo, in via del Roccolo, meglio conosciuta come la chiesa progettata da Massimiliano Fuksas e realizzata dopo il terremoto del 1997.

