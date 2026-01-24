Si potra visitare il laboratorio “biagetti” per farsi affascinare dalle tecniche di lavorazione delle allegorie. Sabato 7 febbraio la premiazione dei finalisti della seconda edizione del concorso nazionale di poesia “storie e magie del carnevale”

Servizio di ANDREA PIERMARINI

Foligno, 24 gen. 2026 – Si tratta della più alta espressione artistica. Geni della creatività. Stiamo parlando dei bozzettisti, che da un foglio bianco sono capaci con fulminei tratti di matita di materializzare i personaggi politici, di costume e fantasia che negli anni sono stati i protagonisti delle sei gigantesche creazioni di cartapesta del “Carnevale dei ragazzi” di Sant’Eraclio.

Sono coloro che con l’estro e l’abilità grafica che li distingue riescono con caricature, a sollecitare l’immaginazione collettiva con quel pizzico di ironia, trasgressione, goliardia, facendo la fortuna dei sei carri allegorici nel gradimento del pubblico. Il Carnevale negli anni ’50 si è fregiato della collaborazione del professore Bernando Bolli che all’epoca insegnava educazione artistica alla scuola media “Galileo Galilei” di Sant’Eraclio. Negli anni più recenti l’eclettico architetto Fabrizio Biagetti prematuramente scomparso è stato l’autore di innumerevoli bozzetti che sbeffeggiavano la classe politica ma anche le tendenze del momento.

Anche nella 63esima edizione della rassegna carnascialesca i bozzettisti dietro le quinte con umiltà e passione hanno dato l’input e la scintilla per avviare le successive fasi di lavorazione (ferro, cartapesta, polistirolo, pittura) che concretizzano la realizzazione delle allegorie. Ecco le immagini dei bozzetti che hanno ispirato per il 2026 i carri allegorici. Quest’anno il cantiere “I Plus” proporrà la favola di Collodi “Pinocchio”, il Cantiere “Cartoons” si è dato alla settima arte il cinema rilanciando il film “Grease” mentre il Cantiere “Yes we can” ha rivisitato un beniamino dei bambini “Popeye – Braccio di Ferro” con Olivia, Bruto e gli immancabili spinaci.

Il cantiere “Flashback” ha voluto dare voce alle tradizioni dell’Africa con “Africania il grido”. Il Cantiere “Area51” con il titolo evocativo “Ci meritiamo l’estinzione” vuole porre l’attenzione sugli esseri umani che per le guerre, l’inquinamento faranno la fine dei dinosauri, quando 66 milioni di anni fa, furono spazzati via da un asteroide. Infine il Cantiere “I Matti” effettueranno un viaggio musicale nel Ventesimo secolo con “I favolosi 80-90” ma non solo, infatti vi saranno oggetti iconici dell’epoca. In attesa del primo corso mascherato previsto per domenica primo febbraio gli abili artigiani del Carnevale sono al rush finale e coloro che vorranno farsi affascinare dai segreti della realizzazione delle sei allegorie potranno visitare il Laboratorio dei Carri Allegorici “Fabrizio Biagetti” dove la magia prende forma in quanto l’imponente capannone, ubicato in via Londra nelle vicinanze degli impianti sportivi, aprirà i battenti ai curiosi.

I volontari mastri ferraioli, cartapestai, artisti del polistirolo, pittori vi aspettano e vi faranno apprezzare in un viaggio tra i sei cantieri come si realizza la cartapesta, le tecniche di modellamento del polistirolo e tutti i passaggi delle tempere che daranno colore e vivacità ai personaggi dei carri allegorici. Per informazioni rivolgersi al recapito telefonico 3389465164. Quest’anno il celeberrimo spazio enogastronomico dell’Osteria del Carnevale oltre ad essere ospitata nella Taverna del Rione Badia dell’Ente Giostra della Quintana aprirà i battenti dal 29 gennaio al 17 febbraio ogni giovedì, venerdì e sabato oltre al lunedì e il martedì grasso.

Nel frattempo i giurati della seconda edizione del Concorso nazionale di Poesia “Storie e magie del Carnevale” hanno fatto conoscere i finalisti e le menzioni speciali divisi per categorie. Sezione Adulti: Paolo Benedetti (PG), Antonio Calabrese (PR), Pasquale Cocomazzi (FG), Roberto Rostin (PD) e Alessandra Squarta (PG). Menzioni speciali per la Sezione Adulti: Rita Boccacci (PG) Maria Grazia Martinelli (PG) Lolita Rinforzi (PG) Roberto Rostin (PD) Nicola Sguera (BN).

Per la Sezione Dialetto: Mauro Campora (VC) Italo Landrini (PG) Alma Masè (TS) Gianfranco Rossi (FC) Sergio Tardetti (PG) Menzioni speciali per la Sezione Dialetto: Franco Bonatti (BS) Mauro Campora (VC) Fausto Marseglia (NA) Morena Martini (VT) Sergio Tardetti (PG). Sezione Giovani Premio Speciale Unico: Giada Todone (UD). Gli autori in ordine alfabetico si sono classificati nelle prime cinque posizioni. I vincitori del concorso promosso dal Carnevale e dalle associazioni LiberAmente e FulgineaMente con il patrocinio del Comune di Foligno, dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria e di Wikipoesia, verranno svelati nella cerimonia di premiazione di sabato 7 febbraio alle 16,30 presso la “Sala della Comunità don Luciano Raponi” in via Flaminia Vecchia a Sant’Eraclio.

