Gira già a pieno regime l’atletica umbra con i primati regionali che cadono come birilli e le ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia sono parte attiva di questi primati: lo scorso fine settimana nelle indoor di Ancona Caterina Caligiana ha corso gli 800 in un sontuoso 2:05.77, un crono che non solo le ha permesso di riscrivere la lista dei record under 20 e assoluto (il suo 2:08.11 dello scorso anno che resta ora solo come limite under 18) ma che la pone al quinto posto nel ranking nazionale di categoria. (Nella foto, Benedettea Baiocco)

E’ caduto anche il record regionale under 20 dei 60 ostacoli con la specialista delle prove multiple Benedetta Baiocco, altra punta di diamante dell’Atletica Arcs Cus Perugia, che ha corso in 9:12 togliendo il primato a Nadine Santificetur (9:22). Ottime notizie sono venute anche dalla corsa campestre con le gemelle Ribigini che domenica 25 gennaio hanno gareggiato a San Giorgio su Legnano, nell’hinterland milanese, nella 69esima edizione del cross del Campaccio, uno dei cross più importanti al mondo che fa parte del World Athletics Cross Country Tour Gold, che si è corso su un terreno fangoso in una mattinata fredda con cinque gradi di temperatura.

Nella gara internazionale femminile di 6 chilometri che ha visto il successo in 21.10 dell’azzurra bicampionessa europea Nadia Battocletti, le gemelle perugine hanno mancato di poco la top ten al termine di un’ottima prova: Laura ha chiuso all’11esimo posto assoluto, ma terza della categoria Promesse, con il tempo di 22.30 con la gemella Elena due posizioni dietro, 13esima assoluta e quarta tra le promesse, con il tempo di 22.41. Segnali importanti in vista di uno degli appuntamenti clou della stagione crossistica, la Festa del Cross, ovvero i Campionati Italiani, in programma a Selinunte il prossimo 22 febbraio, ma intanto domenica 8 febbraio prossima Elena e Laura saranno impegnate in un altro importante appuntamento campestre, la decima edizione del Cross di Alà dei Sardi – Memorial Elisa Migliore, gara di Corsa Campestre, Internazionale e Nazionale per le categorie Allievi/e, Juniores, Promesse, Seniores che si terrà nella località in provincia di Sassari: lo scorso anno in questa gara chiusero all’ottavo, Laura, e decimo, Elena, posto assoluto, ma salirono sul secondo e terzo gradino del podio Promesse.

E sempre domenica scorsa l’Atletica Arcs Cus Perugia ha messo la sua firma anche alla Gennaiola di Santa Maria degli Angeli, gara nazionale di corsa su strada di 10 chilometri, grazie a Melissa Fracassini che si è aggiudicata la gara con il tempo record di 34.06 conquistando anche il titolo regionale assoluto della distanza.

