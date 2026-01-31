I due giovanissimi si trovavano a bordo di un’auto condotta da un uomo senza patente che non si è fermata all’alt e durante il breve inseguimento un passeggero ha gettato dal finestrino un grosso involucro con lo stupefacente

Foligno, 31 gen,. 2026 – La Polizia di Stato di Foligno ha tratto in arresto due minori colti in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di ieri, infatti, agenti del Commissariato di Foligno hanno svolto i servizi con i loro colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”.

L’attività di monitoraggio dei poliziotti, concentrata nell’area ricompresa tra viale Ancona e via Piave, ha infatti permesso di individuare un’autovettura, a bordo della quale vi erano due giovanissimi, che stava procedendo ad alta velocità senza fermarsi malgrado l’alt degli Agenti.

Ne è scaturito un inseguimento che, dopo alcune centinaia di metri, si è concluso positivamente col fermo dell’autovettura. Peraltro, ai poliziotti non è sfuggito il fatto che, durante la fuga, il passeggero aveva gettato dall’auto un grosso involucro, prontamente recuperato dagli operanti e che è risultato contenere circa 45 grammi di hashish. Una volta fermate, le due persone a bordo dell’auto sono state identificate, risultando entrambe minorenni.

Pertanto, essendo il conducente naturalmente sprovvisto della patente di guida, gli Agenti hanno anzitutto provveduto a formalizzargli la relativa contestazione, con contestuale fermo amministrativo dell’autovettura. A seguire, gli Agenti hanno condotto i due ragazzi in Commissariato, dove, redatti gli atti di rito, per entrambi è scattato l’arresto in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti hanno anche proceduto al sequestro della droga e di una somma in contanti di poco inferiore ai cento euro, considerata provento dell’illecita attività di spaccio. I due arrestati debbono presumersi innocenti sino alla sentenza definitiva di condanna.

(19)