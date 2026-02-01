Terni, 1 feb. 2026 – A Roma Nella Capitale si sta avvicinando un nuovo appuntamento di subbuteo calcio in miniatura , Domenica 8 Febbraio 2026 e’ in programma ” LA COPPA CARNEVALE” organizzata dal club capitolino CCT ROMA in collaborazione con la Federazione italiana Sportiva calcio tavolo e con il Settore nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni .

Si tratta di un torneo Gran Prix Lazio di Subbuteo Classico si disputerà presso la location di Via Luzio n47 in zona furio Camillo , calcio d’ inizio verso le 9 circa , si giocherà su panni Astropitch originali anni 80 e porte in plastica stile vintage .

Si prevede la partecipazione di numerosi giocatori dalle città di Roma , Latina , Frosinone , Viterbo e Salerno .

Da Terni ci sarà il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il club pugliese del Taranto .

Il livello tecnico e tattico sarà molto elevato con la presenza dei giocatori più forti della regione Lazio .

Perotti cercherà di prendere punti importanti per mantenere la prima posizione del ranking Fisct Lazio dei fuori regione per quanto riguarda la categoria del subbuteo tradizionale .

Si giocheranno due tabelloni quello Gold e quello Silver , le partite saranno tutte arbitrate , con tempi di 12 minuti per tempo , per un totale di 24 minuti a partita .

Si prevedono partite equilibrate , molto combattute sul panno verde , vedremo azioni veloci , tiri al volo , parate strepitose , fraseggi precisi e geometrici , tante emozioni e soprattutto tanto divertimento , poi non mancheranno i gol con il pallonetto con tocchi a punta di dito eleganti e raffinati.

(3)