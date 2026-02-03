L’incontro si terrà al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino martedì 10 febbraio alle 10. Sarà presente anche Demetrio Albertini, ex calciatore dell’AC Milan e della Nazionale italiana di calcio

Gualdo Tadino, 3 feb. 2026 – Martedì 10 febbraio alle 10 il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino ospiterà l’evento ‘Oltre il campo – Come la mente costruisce il futuro’, un incontro dedicato al ruolo centrale della preparazione mentale nello sport, nel percorso scolastico e nella crescita personale, rivolto ai giovani degli istituti superiori di Gualdo Tadino.

Protagonista dell’iniziativa sarà Riccardo Ceccarelli, medico chirurgo e ceo & founder di Formula Medicine, che interverrà sul tema ‘Sogno, scelte e coraggio: la mente dietro il successo’, con un approfondimento volto ad evidenziare come l’allenamento mentale rappresenti oggi uno strumento concreto e indispensabile per affrontare le sfide ad alte prestazioni, nello sport come nella vita quotidiana.

L’incontro ospiterà anche Demetrio Albertini, ex calciatore dell’AC Milan e della Nazionale italiana di calcio, che porterà la propria esperienza diretta, offrendo una testimonianza autentica sul valore delle scelte, della responsabilità e della crescita personale, entrambi in dialogo con Mario Donnini, giornalista sportivo e scrittore. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e dei dirigenti scolastici Angela Codignoni e Renzo Menichetti, la prima dell’Istituto Comprensivo ‘Franco Storelli’ di Gualdo Tadino – Casacastalda, e il secondo dell’Istituto di Istruzione superiore ‘Raffaele Casimiri’.

Un evento patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino a supporto di un progetto nato dalla collaborazione sinergica tra il professore Renzo Menichetti e Matteo Minelli, ceo di Ecosuntek e Birra Flea, aziende fortemente radicate nel territorio ed accomunate da una visione che mette al centro i giovani, la formazione e la responsabilità sociale d’impresa.

“Attraverso il sostegno a iniziative come questa – ha dichiarato Matteo Minelli – confermiamo anche in questo nuovo anno il nostro ed anche mio personale impegno nel promuovere progetti educativi capaci di offrire strumenti concreti, stimoli culturali e modelli positivi, contribuendo alla crescita consapevole delle nuove generazioni e al rafforzamento del legame tra scuola, mondo produttivo e comunità locale. Questo evento si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione, con l’intento di lasciare un segno duraturo nel tessuto sociale del nostro territorio”.

