

TERNI – 6 FEB – La Provincia di Terni ha emesso un’ordinanza di chiusura di un tratto della Sp 79 Ternana nell’area di Piediluco dove, a causa delle intense piogge di questi giorni, si è verificato il distacco di alcuni massi che si sono riversati sulla carreggiata senza provocare danni agli automobilisti.

Il tratto chiuso è in corrispondenza del km 21+750, tra l’abitato di Marmore e il bivio per la Sp 62 della Stazione di Piediluco. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Individuati tempestivamente i percorsi alternativi da Terni per Piediluco e viceversa che sono:

Per i veicoli con massa inferiore a 3,5T dal Km 24+700 della S.R. 79 Ternana (c.a. di Marmore) proseguire sulla stessa, fino a innesto Piè di Moggio con SS 79bis Ternana e proseguire su S.P. 62 della Stazione di Piediluco fino all’innesto con la SP (ex SS) 7 Ternana al Km 23+600 (Trattoria da Teresa) fino a Piediluco; La SS 79 bis Ternana fino ad uscita Piediluco per i veicoli con massa inferiore a 3,5T per proseguire su S.P. 62 della Stazione di Piediluco fino all’innesto con la SP (ex SS) 79 Ternana al Km 23+600 (Trattoria da Teresa) fino a Piediluco; La SS 79 bis Ternana fino ad uscita Piè di Moggio per i veicoli con massa superiore a 3,5T per proseguire in direzione Colli Sul Velino su SP4 e per poi proseguire su SP4a fino alla SR 79 Ternana in direzione Piediluco.

