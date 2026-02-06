L’evento sarà preceduto da “Corpo pubblico”, un laboratorio di consapevolezza corporea e movimento

TREVI, 6 feb. 2026 – – Per l’ultimo appuntamento di “You Are Here – cartografie di corpi in movimento”, la rassegna a cura di OperaBianco, che prevede performance, coreografie site specific e azioni di comunità, rimodellate in edifici storici, spazi museali e immerse in paesaggi urbani in diversi comuni dell’Umbria, arriva a Palazzo Lucarini di Trevi con un evento multidisciplinare e straordinario.

Sabato 7 febbraio (ore15) la compagnia OperaBianco, in collaborazione con Palazzo Lucarini Contemporary, presenta “Contatto”, azione performativa in dialogo con l’opera “Velleità” di Pierluca Cetera.

Una coreografia site specific, composta da trii, duetti e soli organizzati in maniera transitoria nello spazio di Palazzo Lucarini, in cui la danza diventa giunzione tra spettatore e opera, rendendo corporea e sensibile l’esperienza di fruizione del dipinto.

La performance sarà il risultato di un periodo di lavoro in residenza negli spazi del museo, durante il quale la compagnia allestirà l’opera Velleità di Pierluca Cetera, lavorando sulle coreografie in relazione alle figure dei dipinti e ai volumi di palazzo Lucarini.

La performance inaugurerà l’esposizione delle opere di Pierluca Cetera “Velleità”. Una serie di dipinti realizzati a olio su velluto, che ritraggono frammenti umani – mani, volti e altri dettagli corporei – che evocano una dimensione intima e universale. Attraverso i gesti del corpo e le espressioni facciali, i frammenti ritratti suggeriscono un’azione imminente, un momento sospeso che lascia intuire una trasformazione interiore. Il velluto, materiale storicamente associato al teatro, introduce un legame concettuale con il gesto, l’espressione e il movimento del corpo. La sua superficie cangiante, che muta a seconda dell’illuminazione, enfatizza le parti dipinte, conferendo loro una qualità luminosa simile a quella delle icone sacre.

Le opere rimarranno in mostra nelle sale di Palazzo Lucarini fino al 1 marzo (tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 15:30 alle 18:30).

Sempre sabato 7 febbraio dalle 10.30 alle 12.00 la compagnia propone inoltre “Corpo pubblico”, un laboratorio di consapevolezza corporea e movimento con i danzatori della compagnia, aperto a cittadine e cittadini di tutte le età curiosi di entrare in contatto con l’arte performativa attraverso pratiche di movimento e danza. (Laboratorio gratuito, per partecipare inviare messaggio via WhatsApp al numero 338 6772711).

