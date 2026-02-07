Campello sul Clitunno, 7 feb. 2026 -In Campello sul Clitunno, i Carabinieri della Compagnia di Spoleto (PG) hanno preso parte ad un incontro con gli studenti della scuola secondaria di primo grado locale e i rispettivi insegnanti, organizzato presso l’Auditorium intitolato al “Cav. Alberto Pacifici” e dedicato all’approfondimento delle dinamiche del bullismo e cyberbullismo.

L’iniziativa in esame si inserisce nel più vasto programma previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo scolastico e promuovere una crescita consapevole delle nuove generazioni.

Gli interventi sono stati tenuti dal Capitano Marco Rotondi, Comandante della Compagnia di Spoleto, e dal Maresciallo Mario Sabatini, Comandante della Stazione di Campello sul Clitunno.

Oltre all’approfondimento delle tematiche concernenti il contrasto del bullismo e cyberbullismo, con un’attenzione specifica sulla prevenzione, sulle forme di aggressione e di molestie che avvengono in rete e che tendono ad isolare i più fragili, spesso sfruttando quella sensazione di impunità che l’uso di sistemi informatici può ingenerare, i relatori hanno altresì illustrato anche gli strumenti normativi e operativi che l’Arma dei Carabinieri mette a disposizione per la tutela delle vittime, con la proiezione di alcune slides.

Sono stati presentati anche i canali di comunicazione sicuri e immediati per rivolgersi alle Forze dell’ordine e le conseguenti valutazioni e sviluppi gestiti dalla magistratura di riferimento, soffermandosi particolarmente sull’importanza del Numero Unico di Emergenza – NUE – 112.

L’incontro si è svolto in un clima di ascolto e dialogo, con numerose domande da parte degli studenti, segno di un interesse autentico e di una crescente sensibilità verso tali tematiche.

L’Arma dei Carabinieri proseguirà, nei mesi a venire, l’implementazione degli incontri con le comunità scolastiche del territorio, con l’intento di accompagnare i giovani studenti in un processo di crescita consapevole, responsabile, rispettoso delle regole e degli altri.

