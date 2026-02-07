Terni, 7 feb. 2026 -. Nella mattinata odierna il Sottosegretario di Stato all’Interno, Emanuele Prisco, ha fatto visita alla Questura, dove è stato ricevuto dal Questore Michele Abenante e dai dirigenti e funzionari.

Nel corso della visita istituzionale, il Sottosegretario ha avuto modo di visitare alcuni uffici della Questura, soffermandosi in particolare presso il Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, dove ha potuto osservare direttamente le attività tecniche svolte dal personale specializzato.

Successivamente, il Questore ha illustrato al Sottosegretario alcuni murales recentemente realizzati all’interno della Questura, interventi di valorizzazione artistica finalizzati ad abbellire e rendere più accoglienti gli spazi di lavoro, nel solco di un percorso volto a coniugare funzionalità, identità e attenzione al benessere del personale.

