Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

FOLIGNO, 8 feb. 2026 – – A Sant’Eraclio il Carnevale dei ragazzi ha sancito un’alleanza strategica con Giove Pluvio garantendo così una tregua metereologica dalle piogge della scorsa settimana, che gli ha consentito di effettuare domenica 8 febbraio a partire dalle ore 15 il secondo corso mascherato della 63esima edizione.

Sin dalle prime ore della mattina nel tratto tra via Primo Maggio – Piazza Gramsci – Piazza Fratti – Largo Garibaldi e via Spoleto, teatro naturale della kermesse più rinomata dell’Umbria, si respirava un’ atmosfera di fervida attesa che avrebbe avuto il suo culmine nel pomeriggio con tanta voglia di trasgressione, goliardia, un sano divertimento per fuggire dalla quotidianità. Una sfilata da sogno. Tripudio di allegria per le sei gigantesche creazioni di cartapesta e le quasi cinquecento maschere che hanno incantato il popoloso quartiere e i numerosi cittadini folignati.

Tante le giovani coppie e i loro pargoli mascherati da Batman, Spiderman, Cars, Principesse, il moschettiere D’Artagnan, che hanno sfidato il freddo pungente pur di assistere alla manifestazione più antica e spettacolare della Regione. Entusiasmo a gogò per i sei colossi di cartapesta (Africania, Grease, Ci meritiamo l’estinzione, Braccio di Ferro, Pinocchio, I fantastici anni 80 e 90) e per gli sgargianti e variopinti gruppi mascherati (Zebre, Leoni, Tribù Africane, Pinocchi, Fate turchine, Mangiafuochi, Gatto e Volpe, Braccio di Ferro, Olivie, Pisellini, Danny Zuko e Sandy Olson, Dinosauri, e Vivaci vestiti psichedelici degli anni ’80 e ’90) che con le stupende coreografie accompagnate da gingles musicali hanno coinvolto freneticamente il pubblico nell’atmosfera carnacialesca.

Gli esercenti di Piazza Gramsci vendevano ai fanciulli sacchetti di stelle filanti e coriandoli che a loro volta lanciavano ai presenti innondandoli di colori. Per il ristoro enogastronomico pomeridiano i numerosi volontari ubicati nelle casette di legno che attorniavano il palco di Piazza Fratti offrivano frittelle con lo zucchero, panini con la salsiccia panino con salsiccia e vin brule e crepes alla nutella. L’antico borgo del Castello dei Trinci è tornato ad animarsi. Nello spettacolo teatrale “Il museo dei quadri viventi” il professore Raimundus de Costructis ha illustrato tre opere d’arte che come per magia hanno preso vita nella piazza antistante la Casa Castellana dove la gente si è fatta rapire dalle acrobazie aree e dalla giocoleria. L’iniziativa collaterale è stata realizzata dagli artisti da strada dall’Academy Circus.

La colonna sonora della rassegna è stata fornita dalla “Over Soul Street Band”. Un ricco repertorio musicale con brani di James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Otis Redding, Ray Charles, Earth Wind & Fire. Gli “Over Soul Street Band” hanno partecipato negli ultimi anni a Eurochocolate, a Porretta Soul Festival, all’Empoli Jazz, al Manciano Street Festival, al Trasimeno Blues e al San Valentino in Jazz. Prossimo appuntamento sabato 14 febbraio dalle ore 17 alle 19 presso il Centro Commerciale Piazza Umbra con Giochi e Animazioni. Dal 12 al 17 febbraio ultimi giorni per degustare le specialità eno-gastronomiche all’Osteria del Carnevale ubicata nella Taverna del Badia in via Gentile da Foligno. Tra le pietanze del variegato menù spiccano l’antipasto del carnevale, tortino di zucca con fonduta di pecorino, zuppa di legumi con funghi porcini, orecchiette alla pecorara, cappellacci ripieni di ricotta e pecorino al pomodoro chiaro, burro e pepe.

Tra le carni lo chef consiglia braciola di agnello scottadito, crostone di piccione in salmi, stinco al forno con ginepro accompagnate da patate al forno, verdura campagnola ripassata e insalata mista. Per addolcire il palato, rocciata, tozzetti con passito, crepes alla nutella e dolci di carnevale. Il tutto annaffiato da abbondanti boccali di Greghetto “Scacciadiavoli” o di Vernaccia – Colli Martani “Di Filippo”. Coloro che si recheranno all’Osteria in occasione del “martedi grasso” si potranno mascherare, straviziando, gozzovigliando e godere delle ultime ore del “periodo più pazzo dell’anno”.

