Nella sede Digipass del Comune di Norcia, oggi 7 febbraio, l’avvio del percorso formativo del Progetto Fenice per formare aspiranti videomaker e realizzare un docufilm sull’Area del Cratere

Norcia, 8 feb. 2026 – Norcia e la Valnerina, luoghi simbolici, feriti ma resilienti, scelti come protagonisti dell’innovativo docufilm che sarà realizzato nell’ambito del laboratorio formativo Culture digitali per la promozione del territorio “Oltre le nuvole” avviato oggi – 7 febbraio – nella terra di San Benedetto.

Il laboratorio è una delle iniziative del Progetto Fenice, promosso da Università per Stranieri di Perugia, Comune di Norcia, Camera di Commercio dell’Umbria e Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

Saranno formati 12 videomaker, professionisti versatili che si occuperanno dell’intero processo di produzione video, capaci di creare contenuti visivi utilizzando immagini in movimento per raccontare, attraverso un docufilm, la rinascita dell’Area del Cratere.

L’attività si svolgerà a Norcia e sul territorio della Valnerina. Il percorso prevede 420 ore di formazione teorico-pratica e 300 ore di esperienza individuale sul campo con utilizzo di strumenti professionali.

Sotto la guida attenta del regista Andrea Soldani e di altri docenti esperti, i partecipanti al corso si cimenteranno sui linguaggi dell’audiovisivo e sul processo di produzione video. Processo che va dall’ideazione del concept iniziale alla scrittura della sceneggiatura, dalle riprese al montaggio, fino alla post-produzione e consegna del prodotto finale. Competenze che saranno affinate, giorno dopo giorno, attraverso metodo, curiosità e passione.

La sfida è contribuire alla riqualificazione socioculturale del territorio colpito dal sisma e allo sviluppo sociale, occupazionale, economico e ambientale dell’area del cratere. Temi che sono stati al centro degli interventi delle autorità istituzionali, dell’Amministratore Unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e dei Rappresentanti degli Enti promotori del Progetto Fenice che stamani hanno inaugurato il laboratorio nella sede del Digipass del Comune di Norcia.

Enti che hanno unito le loro forze per formare e costruire percorsi di sviluppo sociale ed economico grazie al Progetto Fenice, articolato in oltre 50 opportunità formative, inserite in 6 aree di intervento, che interessano il territorio di Norcia e della Valnerina nell’arco di tre anni. Previste attività orientate alla promozione del territorio, attività di alta formazione, formazione a sostegno dello sviluppo delle competenze imprenditoriali e sulle nuove tecnologie, con il coinvolgimento attivo di entità industriali e organizzazioni imprenditoriali.

(0)