Foligno, 8 feb. 2026 – La terra ha ceduto senza preavviso, come spesso accade dopo giorni di pioggia insistente. È successo a Colle Scandolaro di Foligno, dove frazione si affaccia nella valle , dove il muro di contenimento di un orto privato è collassato provocando due smottamenti ravvicinati e riportando la paura tra i residenti. Un cedimento che ha aperto una ferita nel terreno e acceso l’allarme nel borgo: il timore è che un nuovo movimento possa far collassare una cisterna, con conseguenze ben più gravi.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e accompagnare alcuni abitanti all’interno delle proprie case, consentendo loro di recuperare beni e oggetti personali. Ma la tensione resta alta. In un contesto fragile, saturo d’acqua, basta poco perché una frana diventi emergenza.

Scandolaro non è un caso isolato. Questo inizio d’anno eccezionalmente piovoso sta mettendo a dura prova vaste aree dell’Umbria, dove i terreni, ormai intrisi, non riescono più ad assorbire ulteriori precipitazioni.