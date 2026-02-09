Negli uffici postali delle province di Perugia e Terni al prezzo di 1€
Perugia, Terni 9 febbraio 2026 – Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica.
Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.
La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1€ negli 8 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Perugia o online su poste.it. Idem e a Terni.
La cartolina puzzle dal titolo “L’amore è una combinazione segreta”, al prezzo di 6€, consente al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.
Per ulteriori informazioni su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.
