Città di Castello, 11 feb. 2026 – La Polizia di Stato di Città di Castello ha effettuato, nei giorni scorsi, controlli straordinari del territorio finalizzati a incrementare i livelli di sicurezza urbana e prevenire il compimento di reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle aree di maggiore aggregazione e transito.

L’attività di prevenzione svolta ha interessato le aree urbane più popolate del territorio di Città di Castello ed è stata effettuata con posti di controllo, verifiche su persone e veicoli e controlli agli esercizi pubblici, al fine di assicurare il rispetto delle norme di legge e la regolarità delle attività, con un dispositivo potenziato che ha visto impegnate le volanti del Commissariato di P.S. di Città di Castello, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche.

Nel corso dei citati servizi sono state identificate 60 persone e controllati più di 30 veicoli.

I controlli si inseriscono in una strategia più ampia di presidio del territorio, attuata dalla Polizia di Stato, volta a garantire sicurezza, legalità e una costante presenza sul territorio a tutela della collettività.

