Perugia, 13 febbraio 2026 – Dal 25 febbraio al 6 marzo, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara, nella tratta Castelplanio-Albacina, treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia,della relazione Ancona-Fabriano-Roma, saranno interessati da modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

TRENI FRECCIARGENTO

I treni della relazione Roma-Ravenna sono soppressi. Da Roma a Ravenna il collegamento è soppresso anche il giorno 24 febbraio, da Ravenna a Roma anche il giorno 7 marzo.

TRENI INTERCITY

Dal 24 febbraio al 7 marzo i treni Intercity della relazione Ancona–Roma subiscono cancellazioni nella tratta Ancona–Fabriano. Previsto servizio bus per la tratta soppressa.

TRENI DEL REGIONALE

Dal 25 febbraio al 6 marzo i treni del Regionale circolanti sulla linea Orte-Falconara sono interessati da limitazioni di percorso, cancellazioni e modifiche di orario. Sono previsti collegamenti sostitutivi con bus. I servizi della linea Civitanova Marche–Fabriano saranno effettuati regolarmente. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I lavori non determineranno rimodulazioni degli orari dei servizi ferroviari regionali sulle tratte Foligno-Roma e Foligno-Firenze. Si prevedono alcune rimodulazioni di servizio sulle restanti tratte umbre.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio. I canali di acquisto sono aggiornati.

