Perugia, 13 feb. 2026 – I Carabinieri della Stazione di Perugia, insieme ai militari dell’8° Reggimento “Lazio” – Squadra di Intervento Operativo (SIO), hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due minori, un 15enne e un 16enne, quest’ultimo con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso della mattinata, impiegati in uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ed in particolare quello dello spaccio di sostante stupefacenti tra giovanissimi, hanno notato nei pressi del terminal dei bus di “Fontivegge” due giovani che, con fare guardingo e sospetto, sostavano in un angolo defilato, venendo avvicinati da numerosi coetanei, i quali dopo un veloce “passamano”, si allontanavano, presumibilmente per raggiungere i rispettivi istituti scolastici.

Tale atteggiamento ha indotto i Carabinieri a fermare i due giovani, che, condotti in un’area idonea, sono stati sottoposti a perquisizione personale e sopresi, il 15enne, in possesso di una dose di hashish da mezzo grammo, un bilancino di precisione e 40 euro in contanti, ritenuti verosimilmente costituire il provento dell’attività illecita, mentre il 16enne di 4 dosi di hashish da 1 g circa cadauna.

Successivamente la perquisizione è stata estesa anche presso la loro abitazione, ove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 9 g circa di hashish.

Alla luce degli elementi investigativi raccolti gli interessati, al termine delle formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto e collocati presso l’abitazione della madre in regime di permanenza domiciliare, così come disposto dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia.

