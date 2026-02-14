Sono state proclamate dalla giuria di esperti al termine delle sessioni di degustazione. I vini che si sono aggiudicati i premi in palio saranno svelati il prossimo 24 febbraio, in occasione della cerimonia di premiazione

Perugia, 14 febbraio 2026 – Proclamate le cantine vincitrici della quinta edizione del concorso enologico “L’Umbria del Vino”, promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria e curato dalla sua Azienda Speciale Promocamera. I nomi delle aziende a cui sono stati assegnati i diversi riconoscimenti in palio sono stati resi noti dal Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, affiancato dal Segretario Generale Federico Sisti, in qualità di pubblico ufficiale del concorso, al termine delle sessioni di degustazione che la giuria di esperti ha effettuato nel mese di gennaio scorso.

LE CANTINE VINCITRICI – Di seguito, in ordine alfabetico, le 20 cantine vincitrici dell’edizione 2026 del concorso enologico regionale L’Umbria del Vino: Azienda agraria Montemelino (Tuoro sul Trasimeno), Azienda agricola Argillae (Allerona), Azienda agricola Castello di Corbara (Orvieto), Azienda agricola Chiesa del Carmine di Jeremy Sinclair (Perugia), Azienda agricola La Fonte (Bevagna), Azienda agricola Le Crete (Giove), Benedetti & Grigi (Montefalco), Cantina Baldassarri (Collazzone), Cantina Berioli (Magione), Cantina Bigi (Orvieto), Cantina Dionigi (Bevagna), Cantina Semonte (Gubbio), Cantina Vinsentie (Tuoro sul Trasimeno), Cesarini Sartori (Gualdo Cattaneo), Pizzogallo (Amelia), Ruggeri Tenuta Colfalco (Montefalco), Tenute Baldo (Bastia Umbra), Tenute Lunelli (Bevagna), Terre de la Custodia (Gualdo Cattaneo), Terre Margaritelli (Torgiano).

Per conoscere i vini con cui ciascuna cantina è stata premiata, però, bisognerà attendere il prossimo 24 febbraio. In occasione della cerimonia di premiazione, infatti, saranno svelati i vini premiati e i relativi riconoscimenti, per ciascuna categoria.

Ricordiamo che le categorie in concorso sono le seguenti: Vini bianchi DOC, Vini bianchi IGT, Vini rossi DOC e DOCG, Vini rossi IGT, Vini rosati, Spumanti di qualità e Vini dolci. A questi si aggiungono tre premi speciali, ovvero il premio giovane imprenditore, il premio impresa al femminile, e il premio vino biologico.

In base alle disposizioni ministeriali recepite nel regolamento del concorso possono essere resi noti esclusivamente i nomi delle aziende risultate vincitrici e non di tutte le cantine partecipanti.

DICHIARAZIONI – “L’obiettivo che il concorso enologico L’Umbria del Vino anche quest’anno intende perseguire è la valorizzazione dell’attività delle aziende vitivinicole e dei loro prodotti. – ha detto il Presidente Giorgio Mencaroni – Vogliamo stimolare sempre di più i produttori a un continuo miglioramento, consapevoli che la promozione del patrimonio enogastronomico di eccellenza del territorio, di cui il vino è componente essenziale, costituisce una leva fondamentale anche per il turismo nella nostra regione e, più in generale, per l’economia umbra. Anche per il 2026 il livello dei vini, come rilevato dalla commissione, si è confermato elevato a testimonianza della qualità ormai riconosciuta ai vini umbri nel mercato nazionale e internazionale.”

“Durante la degustazione è emerso come, nel complesso, i vini partecipanti all‘edizione 2026 abbiano raggiunto livelli di punteggio significativi. – ha confermato il Segretario Generale Federico Sisti – È doveroso, dunque, riconoscere il merito anche delle altre numerose aziende che si sono posizionate a ridosso dei vincitori, con scarti davvero minimi.”

Il prossimo appuntamento, dunque, è fissato per il 24 febbraio, data in cui verrano ufficialmente resi noti i premi assegnati alle cantine vincitrici. La cerimonia di premiazione si svolgerà al Centro Congressi della stessa Camera di Commercio, alla presenza anche dei partner del concorso: Regione Umbria, Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria e Cia Umbria, il 3A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria, l’Associazione Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria e Confcooperative Umbria, oltre alle cantine premiate.

L’Umbria del Vino è l’unico concorso enologico in Umbria a possedere l’autorizzazione del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

