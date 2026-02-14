Perugia, 14 feb. 2026 – Questa mattina, presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, in occasione della ricorrenza di San Valentino, protettore degli innamorati, la Questura di Perugia ha condiviso con la Regione Umbria un momento speciale all’interno del locale nosocomio contro la violenza di genere.

L’iniziativa ha riguardato l’istallazione di uno stand con la presenza di personale sanitario e personale specializzato della Divisione Anticrimine, che ha fornito agli utenti consigli utili a tutela delle vittime e delucidazioni sull’attività svolta quotidianamente dagli operatori di polizia per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne.

L’evento in materia di prevenzione della violenza sulle donne si inserisce nell’ambito della campagna nazionale della Polizia di Stato “Questo non è Amore” ed è stato realizzato dalla Questura di Perugia, in collaborazione con la Regione Umbria nell’ambito della campagna “Umbria contro ogni genere di violenza” e la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

All’evento sono intervenuti il Questore di Perugia, Dario Sallustio, la Consigliera della Regione Umbria Bianca Maria Tagliaferri e la Direttrice Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dott.ssa Simona Carosati.

Le autorità hanno evidenziato

