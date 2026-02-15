Con il terzo corso mascherato ultima occasione per folleggiare allegramente con le sei gigantesche creazioni allegoriche e i gruppi mascherati

Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

Foligno, 15 feb. 2026 – Un cielo sereno sgombro da nuvole ha favorito una notevole affluenza di pubblico che si e riversata in Piazza Garibaldi e tra le vie di Sant’Eraclio per assistere all’epilogo della 63esima edizione del Carnevale dei Ragazzi.

Finale con il botto. Domenica 15 febbraio all’imbrunire il fantasmagorico spettacolo pirotecnico “La Gabbia di Fuoco” ha infiammato il pregevole centro storico della vivace frazione di Sant’Eraclio che in queste tre settimane si è fregiata meritatamente dell’appellativo di “Città del Carnevale” scritta che campeggiava sulla Torre del Castello dei Trinci costantemente illuminata. La gente intervenuta è rimasta estasiata e sbalordita e sorpresa dai mirabolanti e strabilianti fuochi d’artificio.

Uno spettacolo unico nel suo genere che ha dato vita a cascate di luci folgoranti che si sono materializzate all’improvviso regalando momenti mozzafiato. Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 con il terzo Corso mascherato si è avuta l’ultima opportunità per folleggiare e vivere intensamente il mondo alla rovescia tipico del periodo più pazzo dell’anno in un turbinio di coriandoli e stelle filanti, all’insegna della pura trasgressione, goliardia e satira di costume.

Prima di rientrare malinconicamente a tarda sera nel Laboratorio “Fabrizio Biagetti” le sei gigantesche creazioni allegoriche (Africania, Grease, Ci meritiamo l’estinzione, Braccio di Ferro, Pinocchio, I Fantastici anni ’80 – ’90) hanno impazzato vivacizzando nel primo pomeriggio le vie del paese insieme agli sgargianti gruppi mascherati e ai ritmi briosi della marching band “Sbandieratori e Musici Città di Foligno”.

Nella centrale Piazza Fratti il linguaggio universale della musica ha inebriato i presenti con una miscellanea di generi, dalla disco dance anni 70 sino alle tendenze musicali di oggi, coinvolgendoli nella frenesia carnascialesca. Tra la folla si e notata la presenza del Vice Sindaco di Foligno Riccardo Meloni. Grandi maschere occhieggiavano dai finestroni dell’edificio scolastico dell’Istituto comprensivo statale Foligno 3 e anche da alcune vetrine degli esercizi commerciali della frazione.

Nell’antico borgo del Castello dei Trinci il “Museo dei quadri viventi” lo spettacolo degli artisti da strada dell’Accademy Circus è stato particolarmente gradito dalle famiglie. Il 17 febbraio l’Osteria del Carnevale proporrà la “Cena in maschera” per festeggiare in allegria il martedì grasso. Anche in questa edizione 2026 gli abili cartapestai, i mastri ferraioli, i geniali bozzettisti, i poliedrici pittori, le sarte hanno dato prova delle loro capacità tanto da far assimilare il Carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio alla “Viareggio dell’Umbria”.

(15)