Norcia, 16 feb. 2026 – Ha amato Norcia profondamente e l’ha sempre considerata il ritiro dei sogni da trasformare in realtà sul campo. Ilario Castagner è stato accolto subito con tutta la stima e considerazione, fino a diventarne cittadino onorario. Ne andava fiero. Per questo venerdì 27 febbraio alle 10 nella sala DigiPass in via Solferino, per iniziativa dell’agenzia giornalistica Infopress con i giornalisti Massimo Boccucci, Renzo Berti e Roberto Barbacci, d’intesa con il Comune e il comitato locale con Luca Lazzarini, Gian Paolo Stefanelli e Alberto Allegrini, c’è un appuntamento dedicato alla memoria dell’allenatore del Perugia dei Miracoli. Verranno premiati Bruno Giordano, Gianfranco Casarsa, Milan Rapajc, Riccardo Cucchi, voce storica Rai di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ e Claudio Sampaolo del Corriere dell’Umbria.

Verrà conferito a Damiano Tommasi, indimenticato centrocampista bandiera della Roma, già presidente dell’Associazione italiana calciatori e oggi sindaco di Verona, il primo Premio ‘Flavio Falzetti’, indimenticato calciatore figlio di Norcia scomparso il 13 marzo 2013 dopo aver lottato con la leucemia promuovendo anche tante iniziative per sostenere la ricerca e l’assistenza oncologica.

Saranno ospiti Riccardo Gaucci, Walter Alfredo Novellino, Giovanni Tedesco, Paolo Berrettini e don Mauro Angelini. Presidente della Commissione del premio, il giornalista Luca Mercadini. Condurrà l’appuntamento il giornalista Francesco Bircolotti. Sarà coinvolto l’Istituto scolastico omnicomprensivo De Gaspari-Battaglia di Norcia.

Ilario Castagner resta nella storia di Norcia come cittadino onorario per aver legato il suo nome e la presenza forte nei tanti ritiri pre-campionato e durante le stagioni che l’hanno visto protagonista sulla panchina del Grifo, soprattutto quello ricordato come il Perugia dei Miracoli che nel 1978-1979 concluse il campionato di Serie A da imbattuto, prima squadra italiana a riuscire nell’impresa, alle spalle del Milan di Nils Liedholm che vinse lo scudetto della stella rossonera. Il popolare tecnico, scomparso il 18 febbraio 2023, viene ricordato nell’ambito della mostra mercato nazionale Nero Norcia. Il premio sarà conferito a Bruno Giordano, ex attaccante, oggi apprezzato opinionista televisivo, che Castagner ha avuto come giocatore alla Lazio e all’Ascoli. Verranno premiati con un riconoscimento alla carriera due giocatori simbolo del Perugia come Gianfranco Casarsa, attaccante punto di forza di quel Perugia imbattuto con trascorsi anche con Fiorentina, Udinese e Bari, e Milan Rapajc, l’ex attaccante croato che ha fatto la storia del Grifo dal 1996 al 2000.

Il premio giornalistico nazionale verrà consegnato a Riccardo Cucchi, voce storica Rai di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, e il premio giornalistico intitolato a Castagner e al giornalista umbro Mario Mariano andrà al perugino Claudio Sampaolo, il primo giornalista ad annunciare il trasferimento di Paolo Rossi al Perugia. Firma prestigiosa del quotidiano Corriere dell’Umbria, particolarmente legato al tecnico e al suo collega.

