Istituito dalla Provincia di Perugia il senso unico alternato

Collazzone, 16 febbraio 2026 – Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno provocato un movimento franoso sulla S.P. 421 nel comune di Collazzone, lungo il tratto che da Collazzone conduce a San Terenziano.

Disposto nella giornata di oggi dalla Provincia di Perugia il senso unico alternato regolato da semaforo, dal Km. 9 + 500 al Km. 9 + 650 (lato destro).

Il fenomeno, attenzionato dai tecnici dell’Ente, ha infatti interessato parte della carreggiata stradale. Il cantiere rimarrà allestito fino al ripristino della sicurezza per la circolazione stradale.

