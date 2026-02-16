Istituito dalla Provincia di Perugia il senso unico alternato
Collazzone, 16 febbraio 2026 – Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno provocato un movimento franoso sulla S.P. 421 nel comune di Collazzone, lungo il tratto che da Collazzone conduce a San Terenziano.
Disposto nella giornata di oggi dalla Provincia di Perugia il senso unico alternato regolato da semaforo, dal Km. 9 + 500 al Km. 9 + 650 (lato destro).
Il fenomeno, attenzionato dai tecnici dell’Ente, ha infatti interessato parte della carreggiata stradale. Il cantiere rimarrà allestito fino al ripristino della sicurezza per la circolazione stradale.
