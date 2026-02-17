Perugia, 17 feb. 2026 – L’Atletica Arcs Cus Perugia domenica scorsa ad Ancona è salita sul podio dei Campionati Italiani Allievi Indoor grazie a Bianca Baiocco: la due volte campionessa italiana fra le cadette nei 1200 metri siepi dove detiene la migliore prestazione italiana, in terra marchigiana ha conquistato la medaglia di bronzo sugli 800 metri chiusi con il tempo di 2:10.69 dietro ad Asia Prenzato e Cristina Morelli.

Altro buon risultato è stato quello ottenuto da Armelda Dini sui 1500 metri: pur avendo l’ultimo tempo di accredito ha fatto una gara perfetta chiusa al sesto posto nella classifica complessiva che teneva conto di più serie con il tempo di 4:41.94, suo nuovo record personale.

Per il team perugino del presidente Cavicchi ad Ancona è scesa in pista sui 3000 metri di marcia Sara Galanello conclusi in 16:10.45 e la staffetta 4X1 giro composta da Aurora Iorio, Agnese Massetti, Maya Moncelsi e Bianca Baiocco che ha corso in 1:51.09. Ed ora l’Atletica Arcs Cus Perugia guarda con fiducia a questo fine settimana quando con le sue atlete volerà in Sicilia a Selinunte per la Festa del Cross, il Campionato Italiano di Cross 2026 per tutte le categorie federali: sabato 21 la squadra sarà impegnata nella staffetta assoluta 4×1 giro per un totale di 8 chilometri composta da una Allieva + una Junior + una Promessa + una Senior, competizione che negli ultimi due anni è stata dominata dal team perugino. Convocate pe questa staffetta sono Bianca Baiocco, Caterina Caligiana, Elena e Laura Ribigini e Melissa Fracassini.

Domenica 22 le grifette scenderanno in campo nel Campionato Italiano di Società e Individuale Assoluto, percorso di gara i 8 chilometri, con le gemelle Ribigini, Federica Borromini e Chiara Statuto; nel Campionato Italiano di Società e Individuale Allieve, percorso di 4 chilometri, con Armelda Dini, Bianca Baiocco, Lavinia Brescia e Johanna Volpini Saraca; sempre domenica mattina nel Campionato Italiano di Cross Corto, percorso di 3 chilometri, sarà impegnata Melissa Fracassini. Un appuntamento importante questo della Festa del Cross in terra siciliana per l’Atletica Arcs Cus Perugia che negli ultimi anni ha sempre ottenuto risultati di prestigio in questa manifestazione ed anche questa volta punta in alto con le sue atlete.

