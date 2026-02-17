Prosegue l’instancabile attività dell’artista, ambasciatrice del santo nel mondo. La pianista di nuovo ospite alla maison Michael Kors. Si è esibita anche alla Columbus Citizens Foundation

New York, 17 feb. 2026 – Due eventi dedicati al tema dell’amore, due occasioni di grande prestigio, di cui è stata protagonista a New York Cristiana Pegoraro, per ricordare la figura di San Valentino, protettore degli innamorati. La pianista ha infatti proposto per il terzo anno consecutivo un suo concerto durante un evento esclusivo da Michael Kors, nello store principale della maison al Rockfeller Center, su invito dello stesso stilista, e, a pochi giorni di distanza, si è esibita nell’elegante e prestigiosa Columbus Citizens Foundation. Prosegue così, riscontrando sempre maggiore apprezzamento da parte del pubblico, l’attività della pianista di fama internazionale come ambasciatrice di San Valentino nel mondo, contribuendo a far conoscere attraverso l’arte e la musica la vita e la figura del santo fuori dai confini italiani.

L’evento alla maison Michael Kors è stato organizzato durante la New York fashion week e ha previsto una apprezzatissima performance al pianoforte di Cristiana Pegoraro. Nel corso dell’esibizione gli ospiti hanno potuto fare acquisti all’interno della boutique e una parte di proventi delle vendite, raddoppiate rispetto allo stesso evento dell’anno precedente, è stata devoluta per finanziare borse di studio per giovani artisti che parteciperanno alla prossima edizione del Narnia Festival, di cui la Pegoraro è fondatrice e direttore artistico. Una collaborazione che piace e si rinnova, quella tra Cristiana Pegoraro e lo stilista americano Michael Kors che ha riconfermato la pianista italiana per una nuova edizione dell’evento nel 2027. L’iniziativa che unisce fashion e musica all’insegna dell’eccellenza cresce di anno in anno e vede la presenza una platea di ospiti internazionali e sempre molto interessati.

Durante il concerto la pianista ha eseguito brani dedicati al tema dell’amore, comprese alcune sue composizioni come Colors of Love, il cui videoclip è stato girato all’interno della Basilica di san Valentino a Terni. Lo stesso repertorio è stato riproposto per il concerto alla Columbus Citizens Foundation.

Cristiana Pegoraro prosegue la sua instancabile attività artistica tra l’Europa e l’America, sua seconda patria d’adozione, e ha vissuto questi due eventi di respiro internazionale a New York dopo un tour in California con sette concerti nell’area di San Francisco, tra cui uno alla prestigiosa Stanford University.

