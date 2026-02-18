Foligno, 18 feb. 2026 – Il sangue sull’asfalto, le urla improvvise, il terrore che irrompe in un pomeriggio qualunque davanti al cimitero comunale di Foligno. Dove il silenzio dovrebbe accompagnare il raccoglimento, si è consumata invece un’aggressione brutale che ha sconvolto due donne – una madre settantenne e la figlia quarantenne – colpite a forbiciate senza alcun apparente motivo.

Per quell’episodio un giovane italiano, classe 2000, è stato arrestato dai carabinieri. I militari lo hanno rintracciato poco distante dal luogo dell’aggressione, nelle vicinanze del camposanto, davanti al quale si sono verificati i fatti.

L’arresto non è stato semplice: secondo quanto risulta, i carabinieri hanno dovuto ricorrere sia allo spray urticante sia al taser per bloccarlo. L’accusa contestata è quella di lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato convalidato e il giovane si trova ora in carcere, in attesa della prossima udienza fissata per la metà di marzo.

Le due donne, soccorse immediatamente dal personale del 118 intervenuto sul posto insieme ai militari dell’Arma, sono state trasportate in Pronto soccorso. Le ferite riportate in diverse parti del corpo, per fortuna, non hanno interessato organi vitali e non sono risultate gravi.

Secondo quanto ricostruito finora, l’aggressione risale al 14 febbraio. Il ragazzo, improvvisamente e senza alcuna apparente motivazione – su questo aspetto le indagini sono ancora in corso – avrebbe afferrato un paio di forbici dal chiosco dei fiori situato davanti al cimitero e si sarebbe scagliato prima contro l’anziana madre e poi contro la figlia. Subito dopo è fuggito, rimanendo però nei pressi dell’area.

L’allarme è scattato immediatamente. Mentre il 118 prestava le prime cure alle due donne sotto shock, i carabinieri hanno avviato le ricerche perlustrando la zona circostante. Fondamentali le indicazioni di alcuni presenti che avevano visto il giovane allontanarsi: grazie a quelle testimonianze è stato localizzato in breve tempo e arrestato, ponendo fine a una fuga durata pochi minuti ma capace di lasciare una scia di paura profonda.