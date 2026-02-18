Tre appuntamenti tra febbraio e marzo per le International Masterclasses organizzate in Umbria dall’INFN con l’Università degli studi di Perugia

Perugia, 18 feb. 2026 – Sono 100 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori umbre coinvolti quest’anno nelle International Masterclasses di fisica delle particelle, l’iniziativa internazionale che porta le ragazze e i ragazzi a confrontarsi direttamente con la ricerca scientifica di frontiera. In Umbria le Masterclass sono organizzate dalla Sezione di Perugia dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia.

Nel corso delle giornate che si svolgeranno in contemporanea con altre sedi italiane e internazionali, le studentesse e gli studenti avranno l’opportunità di vivere una vera esperienza da ricercatori: affiancati da ricercatori e ricercatrici, analizzeranno dati reali provenienti da grandi esperimenti di fisica delle particelle e scopriranno come funziona il lavoro quotidiano nei grandi laboratori di ricerca.

In Umbria le attività si terrano presso le aule delle Università degli studi di Perugia e saranno articolate in seminari introduttivi e sessioni pratiche al computer. I dati analizzati provengono da esperimenti condotti all’acceleratore Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra, CMS e LHCb, e dal Telescopio LAT (Large Area Telescope) a bordo del satellite Fermi.

Le International Masterclasses prenderanno il via domani, 19 febbraio, a Perugia con l’esperimento LHCb e proseguiranno il 27 con CMS. Ci sarà un altro appuntamento il 18 marzo con l’esperimento Fermi.

Come avviene nelle collaborazioni scientifiche internazionali, al termine di ogni giornata, i giovani e le giovani partecipanti alle Masterclasses, in Italia e negli altri Paesi del mondo, si collegheranno in videoconferenza per confrontarsi sui risultati ottenuti dalle analisi fatte, e con il CERN di Ginevra (per CMS e LHCb).

Le International Masterclasses, nate nel 2005, sono organizzate a livello mondiale da IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall’INFN. L’iniziativa coinvolge ogni anno circa 60 paesi, con enti di ricerca e università tra i più prestigiosi al mondo e più di 13.000 studenti e studentesse delle scuole secondario di II grado. Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quest’anno parteciperanno le sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Milano-Bicocca, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma I, Roma II, Roma III, Salerno, Trento, Trieste, Torino, Udine, i Laboratori Nazionali di Frascati (INFN – LNF), Laboratori Nazionali del Gran Sasso (INFN – LNGS).

Calendario e contatti locali:

Perugia (19 e 27 febbraio, 18 marzo)

Dove: Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia – Via Alessandro Pascoli, 06123, Perugia

Pagina web: https://agenda.infn.it/e/masterclass-pg-2026

Contatto: Sara Cutini, sara.cutini@pg.infn.it

(2)