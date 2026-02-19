Città di Castello, 19 feb. 2026 – La Polizia di Stato di Città di Castello ha effettuato nei giorni scorsi un servizio straordinario di controllo del territorio, con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, finalizzato al contrasto dei furti, dei reati predatori e di ogni forma di illegalità lesiva dell’ordine e della sicurezza pubblica, nell’ambito del quale ha denunciato un uomo, classe 1981, per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Durante i tali servizi, gli operatori sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale che aveva coinvolto tre veicoli.

Giunti sul posto per i rilievi del caso, gli agenti hanno constatato che il conducente del veicolo che aveva causato l’incidente era visibilmente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche. Per questo motivo, dopo averlo sottoposto all’accertamento etilometrico, che ha dato esito positivo, il 45enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza; nei suoi confronti, inoltre, si è proceduto al ritiro della patente di guida, che sarà trasmessa alla competente Prefettura per i conseguenti provvedimenti di sospensione.

L’attività di controllo straordinario del territorio è poi proseguita e si è concentrata in particolare nelle aree residenziali, nelle zone commerciali e nei luoghi di maggiore aggregazione, attraverso l’impiego di pattuglie dedicate, l’istituzione di posti di controllo e verifiche mirate su persone e veicoli.

Nel corso dei servizi sono stati controllati 50 veicoli e oltre 60 persone.

I controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settim

(2)