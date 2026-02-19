Al taglio del nastro venerdì 20 febbraio alle 16.30 la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. L’evento in scena dal 20 al 22 febbraio e dal 27 febbraio al primo marzo

Norcia, 19 feb. 2026 – Manca ormai poco per l’inaugurazione di Nero Norcia e la città è pronta per la 62esima mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici in scena da venerdì 20 a domenica 22 febbraio e dal 27 febbraio a domenica primo marzo.

Prima del taglio del nastro sarà presentata la rivista NERO NORCIA curata dal giornalista Gilberto Scalabrini. Si compone di 128 pagine patinata ed è frutto di un prezioso lavoro di redazione.

“Non un semplice volume -spiega Scalabrini – ma un viaggio su carta dentro la storia e le emozioni dell’evento, tra immagini che parlano, interviste che scavano, curiosità che sorprendono. Il numero da collezione sarà distribuita gratuitamente a tutti gli intervenuti”.

Hanno collaborato Gianpaolo Stefanelli, Roberto Di Meo, Francesco Carlini, Mattia Bencivenga, Rita Chiaverini, Antonella Barontini, Sergio Mastriforti, Lucia Smurra e Pia Fanciulli. Le referenze fotografiche portano la firma di Sergio Mastriforti, Franco Ciminari, Stefano Pasquini, Nicola Rossi, Lorenzo Attili, Silvio Sorcini, Antonio Ventura, oltre ai contributi della Regione Umbria – media gallery e dell’IAT del comprensorio Valnerina–Cascia.

Subito dopo, alle 16.30 a Porta Romana, il taglio del nastro al quale parteciperà Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo. Saranno presenti, inoltre, insieme al sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, accompagnato dalla giunta comunale, anche Francesco De Rebotti, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Boscagli, presidente dell’Associazione nazionale Città del tartufo di cui Norcia è socio fondatore, e Pietro Bellini, presidente del Gal Valle umbra e Sibillini. Nella giornata del 20 febbraio sarà a Norcia anche Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016.

Ad accompagnare l’apertura di Nero Norcia, che rappresenta una vetrina nazionale per le produzioni di eccellenza e un’importante occasione di promozione per il territorio dell’interno comprensorio, ci sarà l’esibizione del Complesso bandistico Città di Norcia. Seguiranno i saluti istituzionali allo Spazio Digipass e la visita ai circa 60 stand allestiti per le principali vie del centro storico in cui ha finalmente riaperto la Basilica di san Benedetto. Tra i banchi trovano spazio il tartufo, protagonista indiscusso della mostra mercato, prodotti tipici nursini e umbri, ma anche specialità di quasi tutte le regioni italiane dal Piemonte alla Puglia, dal Trentino Alto Adige alla Basilicata. Saranno ospiti poi anche la città gemellata tedesca Ottobeuren, la toscana Castiglion Fiorentino nel primo weekend e la sarda Berchidda nel secondo.

Il programma della prima giornata prevede anche la prima delle due sessioni del seminario di studio ‘La Ricostruzione post-calamità dopo la Legge nazionale di principi n.40 del 2025’ organizzato nell’ambito progetto Fenice, dalle 9.30 alle 13.30 al Digipass che, alle 15, ospiterà la presentazione della rivista Nero Norcia curata dal giornalista Gilberto Scalabrini.

Il Piano di comunicazione del Comune di Norcia è finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.

