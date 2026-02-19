Una nuova stagione per il barocco a tavola che si sgancia dai mesi canonici di Giugno e Settembre, anticipando il suo inizio al 28 febbraio

Foligno, 19 feb. 2026 – L’Ente Giostra della Quintana annuncia con entusiasmo l’edizione 2026 del Gareggiare dei Convivi, la prestigiosa competizione gastronomica che vede i dieci Rioni di Foligno sfidarsi nella ricostruzione di un banchetto barocco.

L’edizione di quest’anno segna una svolta storica per la manifestazione: per la prima volta, l’evento si sgancia dai mesi canonici di giugno e settembre, anticipando il suo inizio al 28 febbraio per concludersi il 9 maggio 2026. Questa scelta strategica nasce dalla volontà dell’Ente di valorizzare ulteriormente la specificità del “Gareggiare”, garantendo ai rionali e agli appassionati una partecipazione più intensa e dedicata, in un periodo libero da altri impegni “quintanari”.

Il Tema: Il Trionfo del Maiale

Il tema scelto per il 2026 è “Il Trionfo del Maiale”, un omaggio alla ricchezza della cucina seicentesca. I Rioni saranno chiamati a interpretare, con rigore storico e creatività culinaria, la versatilità di questo animale, protagonista indiscusso delle mense popolari e nobiliari del XVII secolo.

La Giuria di Esperti

A valutare l’accuratezza storica, l’allestimento e la qualità enogastronomica sarà una commissione di assoluto prestigio:

Presidente di Giuria: l’Architetto Luciano Piermarini, profondo conoscitore del contesto storico-artistico del Seicento.

l’Architetto Luciano Piermarini, profondo conoscitore del contesto storico-artistico del Seicento. Piergiorgio Angelini : Scrittore, ricercatore enogastronomico, già vice presidente nazionale AIS e direttore del Centro Studi Marche dell’Accademia Italiana della Cucina.

: Scrittore, ricercatore enogastronomico, già vice presidente nazionale AIS e direttore del Centro Studi Marche dell’Accademia Italiana della Cucina. Marco Servili: Sommelier professionista e degustatore ufficiale dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS).

Sede e Calendario dei Banchetti

Tutti i dieci convivi saranno ospitati nella suggestiva cornice dell’Auditorium di Santa Caterina, luogo simbolo della città che permetterà di immergersi completamente nelle atmosfere barocche.

Di seguito il calendario ufficiale delle serate:

28 Febbraio ore 20:30 : Rione Ammanniti

: Rione Ammanniti 8 Marzo ore 20:30 : Rione Spada

: Rione Spada 15 Marzo ore 20:30 : Rione Morlupo

: Rione Morlupo 21 Marzo ore 20:30 : Rione Contrastanga

: Rione Contrastanga 28 Marzo ore 20:30 : Rione Badia

: Rione Badia 12 Aprile ore 20:30 : Rione Pugilli

Rione Pugilli 19 Aprile ore 20:30 : Rione Cassero

: Rione Cassero 27 Aprile ore 20:30 : Rione La Mora

: Rione La Mora 3 Maggio ore 20:30 : Rione Croce Bianca

: Rione Croce Bianca 9 Maggio ore 20:30 : Rione Giotti

Con questa nuova collocazione temporale, il Gareggiare dei Convivi si conferma non solo come una sfida tra rioni, ma come un evento culturale di respiro nazionale capace di celebrare l’eccellenza della tradizione umbra e la magnificenza dell’epoca barocca.

(3)