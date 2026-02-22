Dal 23 febbraio a giovedì 5 marzo a Piediluco e a Sabaudia saranno complessivamente coinvolti 52 atleti, convocati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici

Piediluco, 22 feb. 2026 – A Piediluco si ritroveranno Giovanni Abagnale (Marina Militare), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Edoardo Caramaschi (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro). A Piediluco saranno presenti i tecnici Vittorio Altobelli, Stefano Fraquelli, Giovanni Sorrentino, Andrea Caianiello, Livio La Padula e Giandomenico Chiarelli.

A Sabaudia si alleneranno Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Sofia Ascalone (RCC Tevere Remo), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/Sportiva Murcarolo), Sara Borghi (SC Gavirate), Federico Ceccarino (Fiamme Gialle/Canottieri Napoli), Federica Cesarini (Fiamme Oro), Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Giovanni Ficarra (Peloro Rowing), Irene Gattiglia (RCC Cerea), Maria Lanciano (LNI Barletta), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Josef Giorgio Marvucic (Fiamme Oro/SC Canoa San Giorgio), Guglielmo Melegari (Sportiva Murcarolo), Lucrezia Monaci (CC Aniene), Giovanni Paoli (Fiamme Oro/SC Firenze), Riccardo Peretti (SC Gavirate), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna), Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo), Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio), Aurora Spirito (SC Gavirate) e Davide Verità (Marina Militare/AC Monate). A Sabaudia saranno presenti i tecnici Giovanni Calabrese, Stefano Fraquelli, Riccardo Ricci e Catello Amarante.

