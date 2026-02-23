Bastia Umbra, 23 febbraio 2026 – Dalla coalizione civico progressista di Bastia Umbra, riceviamo e pubblichiamo la seguente nota. Il Centrodestra bastiolo, ormai privo di argomenti e quotidianamente in cerca della facile polemica, oggi si butta sul tema delle tariffe dei parcheggi, su cui riteniamo sia doveroso ristabilire un punto di verità: ovviamente non si tratta di una posizione nell’interesse dei cittadini, ma una polemica politica costruita ad arte per far parlare di sé.

Risulta infatti difficile credere che chi in 15 anni ha portato il centro storico allo stato in cui è ora possa davvero proporre qualcosa per il suo interesse. Andando con ordine, nel loro testo parlano di “+40%” e propongono come “soluzione” la trasformazione delle strisce blu perimetrali in aree a disco orario.

Un modo furbo di raccontarla: quel “40%” è usato per far pensare a una “stangata”, quando nella realtà si tratta di pochi centesimi che, nell’economia complessiva del bilancio, contribuiscono a sostenere ciò che davvero fa vivere il centro: iniziative, eventi, manifestazioni, servizi e cura dello spazio pubblico.

Il centro storico non si rilancia con un titolo a effetto. Si rilancia rendendolo attrattivo, vivo e frequentato. E questo dipende soprattutto dalla capacità di mettere in campo programmazione e qualità: eventi come il Carnevale, le iniziative culturali e le manifestazioni cittadine, che l’attuale Amministrazione ha dimostrato di saper organizzare, sono i veri “attrattori” che portano persone in piazza e generano benefici anche per le attività commerciali.

C’è poi un punto che non può essere ignorato: stiamo parlando delle stesse forze politiche che hanno governato Bastia per 15 anni. Oggi, dall’opposizione, scoprono “soluzioni immediate” che non hanno mai davvero adottato quando avevano responsabilità di governo. È facile dirlo adesso, è più difficile farlo quando si amministra.

Infine, va ricordato che oggi la sosta è anche più semplice e moderna, grazie a strumenti digitali che agevolano i cittadini e riducono disagi: un servizio in più, non una penalizzazione.

Noi continuiamo a lavorare per un centro storico che sia spazio di incontro, non un grande parcheggio a cielo aperto; un centro che torni ad essere meta, non solo passaggio.

La città merita serietà e soluzioni, elementi che sta mettendo in campo l’attuale Amministrazione comunale per rimediare a 15 anni che hanno spento la nostra Città.

(4)