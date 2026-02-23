Città di Castello, 23 feb. 2026 – Nel quadro delle attività di prevenzione generale e controllo del territorio disposte dalla Compagnia Carabinieri di Città di Castello, un 20enne, residente nel centro tifernate, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia per essere stato sorpreso in possesso, sulla pubblica via, di un coltello a serramanico di genere vietato.

Il servizio straordinario dei Carabinieri ha interessato i comuni di Città di Castello, Umbertide, Citerna e San Giustino (PG), con particolare attenzione alle aree ritenute più sensibili dal punto di vista dei furti in abitazione e dei reati in genere.

Il dispositivo, articolato su più pattuglie dell’Arma tifernate e sviluppato in un’ottica di presenza capillare e visibile sul territorio, ha consentito di effettuare controlli mirati alla circolazione stradale e all’identificazione di persone di interesse operativo.

Nel corso delle attività sono stati controllati complessivamente 23 veicoli e 54 persone, attraverso posti di controllo e verifiche dinamiche lungo le principali arterie e nei punti di aggregazione.

All’esito degli accertamenti, 4 persone sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di modiche quantità di droga per uso personale, con conseguente attivazione delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente.

Sul versante della sicurezza stradale sono state elevate 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui una per guida in stato di ebbrezza alcolica, infrazione che ha comportato il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro del veicolo, a tutela dell’incolumità degli utenti della strada.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alle condotte illecite, volta a rafforzare la percezione di sicurezza e a garantire una costante presenza dell’Arma dei Carabinieri nei centri abitati e nelle aree di aggregazione.

L’Arma dei Carabinieri proseguirà con analoghi servizi straordinari anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare un presidio efficace del territorio e una risposta concreta alle esigenze di sicurezza espresse dalla cittadinanza.

