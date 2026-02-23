Presentata a Palazzo Donini la nuova edizione della manifestazione di Epta Confcommercio Umbria. Tra le novità “Il Sapore dell’Abitare” con i cooking show e la presenza di Luca Pappagallo, volto amatissimo della tv e del web

Perugia, 23 febbraio 2026 – Si è tenuta questa mattina presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Expo Casa, alla presenza del Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, della Presidente della Seconda Commissione Regionale – Attività economiche e governo del territorio Letizia Michelini, del Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci e del Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Perugia Stefano Tini.

Expo Casa torna a Bastia Umbra con un’edizione che rafforza il proprio ruolo nel panorama fieristico del Centro Italia. Oltre 5.000 proposte dedicate all’abitare, tra soluzioni per costruire, ristrutturare, arredare e innovare gli spazi domestici. Un’offerta ampia, concreta, che consente ai visitatori di confrontarsi direttamente con aziende e professionisti, valutare materiali, tecnologie e prodotti e acquistare in fiera in modo consapevole.

Accanto all’area espositiva, la manifestazione propone come di consueto l’Area Eventi (posizionata nel Padiglione 8 di Umbriafiere) che ospiterà un programma strutturato di incontri e approfondimenti sui temi più attuali: efficienza energetica, edilizia sostenibile, progettazione, scenari normativi e innovazione tecnologica. L’Area Talk, novità di quest’anno, sarà dedicata in particolare ai professionisti, con momenti di confronto sull’identità dell’abitare e sulle prospettive del settore (Padiglione 7).

La novità più attesa dell’edizione 2026 è la sezione “Il Sapore dell’Abitare”, un progetto inedito per Expo Casa che introduce i cooking show in Area Eventi come strumento di racconto dei prodotti per la cucina. Non semplici dimostrazioni, ma esperienze pensate per valorizzare forni, elettrodomestici e soluzioni tecnologiche attraverso la pratica e la narrazione gastronomica. Un’operazione di contaminazione tra mondo casa e mondo food che amplia il pubblico e rafforza l’attrattività dell’evento.

In calendario tre nomi di primo piano del panorama gastronomico italiano. Sabato 28 febbraio alle 17.30 sarà protagonista Silvia Baracchi, chef stellata del Ristorante Il Falconiere; domenica 1 marzo alla stessa ora Nicola Marzano, head chef di Borgobrufa Spa Resort; domenica 8 marzo alle ore 16.30 l’appuntamento con Luca Pappagallo.

Tra i volti più conosciuti della cucina italiana contemporanea, protagonista televisivo e divulgatore seguitissimo sul web, Pappagallo ha costruito negli anni una community ampia e fidelizzata, diventando un punto di riferimento per un pubblico trasversale. La sua partecipazione a Expo Casa segna un passaggio importante per la manifestazione, che sceglie di dialogare con linguaggi e format capaci di generare attenzione anche oltre i confini regionali.

«Abbiamo scelto di portare il messaggio “5000 motivi per tornare a casa” all’interno dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – ha dichiarato il Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni – perché lì assume un significato preciso. È un luogo di arrivi e partenze, di collegamento con altre regioni e con l’estero. Parlare di “tornare a casa” in quello spazio significa ribadire che Expo Casa non è solo una fiera territoriale, ma un appuntamento capace di attrarre un pubblico trasversale e di intercettare chi rientra in Umbria o la sceglie come destinazione. I 5000 motivi non sono una formula pubblicitaria. Sono le oltre 5.000 proposte reali che i visitatori troveranno in fiera: aziende di qualità, eccellenze del settore che portano soluzioni concrete per ogni esigenza dell’abitare. Expo Casa è una vetrina che valorizza il territorio e al tempo stesso lo proietta in una dimensione più ampia».

Portando i saluti della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la Consigliera Regionale Letizia Michelini ha affermato: «Expo Casa è ormai un brand riconosciuto a livello nazionale, luogo di incontro e confronto con addetti ai lavori. Il modo dell’abitare risente infatti delle continue trasformazioni sociali. Ed anche il pubblico è così protagonista, con tante famiglie che partecipano per trovare le novità degli arredi e delle tecnologie per la loro casa».

Per il Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci «Expo Casa non è solo un’esposizione ma una fiera viva, una delle più importanti di Bastia Umbra e fiore all’occhiello di Umbriafiere, centro fieristico sempre più risorsa per la regione e il centro Italia».

Il Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti di Perugia Stefano Tini ha commentato: «Creare case sempre più confortevoli e meno energivore è la sfida di oggi ed Expo Casa è una grande vetrina per tutto questo, soprattutto per le nuove e tante tecnologie che caratterizzano il settore. L’importante è poi come si utilizzano, perciò sono necessarie le professionalità».

Con una proposta espositiva così eterogenea e un’inedita apertura verso il mondo del food, Expo Casa si conferma un appuntamento capace di rinnovarsi con intelligenza ogni anno.

Per rimanere aggiornati sul programma: www.expo-casa.com

