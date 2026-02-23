L’uomo, dopo aver urtato un altro veicolo si è allontanato dal luogo dell’incidente, rintracciato dalla Polizia assumeva un atteggiamento ostile e aggressivo, colpendo con calci i due poliziotti che riportavano lesioni guaribili rispettivamente in 10 e 7 giorni

Terni, 23 feb. 2026 – Nella serata del 19 febbraio, la Polizia di Stato di Terni ha tratto in arresto un cittadino ucraino, classe 1983, residente in città da oltre 15 anni, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta al “112”, relativa a un sinistro stradale verificatosi in via delle Terre Arnolfe. Il conducente di un’autovettura, dopo aver urtato un altro veicolo, si era inizialmente allontanato dal luogo dell’incidente senza fermarsi.

Gli operatori della Squadra Volante, immediatamente intervenuti, rintracciavano l’uomo nei pressi della propria abitazione. Lo stesso appariva in evidente stato di alterazione alcolica e, alla richiesta di esibire i documenti, assumeva un atteggiamento ostile e aggressivo nei confronti degli agenti.

Nonostante i ripetuti tentativi degli operatori di riportarlo alla calma, l’uomo opponeva una violenta resistenza, divincolandosi e colpendo con calci i due poliziotti, che riportavano lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 7 giorni.

L’uomo veniva quindi accompagnato presso gli uffici della Questura e tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. È stato inoltre deferito in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici previsti dall’art. 186 del Codice della Strada.

In sede di convalida, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato disposto dal Giudice la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.

Contestualmente nei suoi confronti, vista la condotta documentata, il Questore ha disposto nei anche l’avviso orale.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

(Foto di repertorio)

