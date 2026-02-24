Domenica 1 marzo dalle ore 17 alle 22 un’esperienza unica che unisce le eccellenze vitivinicole delle aziende del territorio alla magia intramontabile della musica su vinile a 45 giri

TORGIANO, 24 feb. 2026 – – Un evento che celebra il territorio, le sue eccellenze e le sue radici culturali. Con “Vini e Vinili” a Torgiano sta per arrivare un’esperienza unica che unisce la passione per il buon vino alla magia intramontabile della musica su vinile.

L’iniziativa è promossa dalla Compagnia dei Tavernieri e dei Vignaioli della Comunità di Torgiano, su proposta dell’associazione culturale St.Art, con il patrocinio del Comune di Torgiano, e si svolgerà in una delle location più suggestive del borgo umbro: Palazzo Graziani Baglioni.

Torgiano, prima DOC riconosciuta in Umbria, è sinonimo di qualità e tradizione vitivinicola. Proprio qui prende vita una serata dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Domenica 1 marzo, dalle ore 17 alle 22, i partecipanti potranno degustare una selezione di vini pregiati proposti dalle cantine: Lungarotti, Terre Margaritelli, Daniele Rossi, Mani di Luna.

Ad accompagnare i calici, degustazioni di prodotti tipici umbri: pane e olio e salumi naturali Brado, marchio di produzione locale, a cura di Daje Degusteria.

“Vini e Vinili” è anche un viaggio sonoro. La serata sarà accompagnata da un DJ set esclusivamente in vinile a 45 giri originali, curato dal veterano Vincenzo Viceversa: dai grandi classici la musica analogica restituirà il calore e l’autenticità di un’esperienza senza tempo, in perfetta armonia con il fascino storico della location.

In programma anche una mostra fotografica con immagini d’archivio della talentuosa Karen Righi, con scatti iconici dal mondo del clubbing.

Situato all’angolo tra il corso principale – l’Antica Via di Mezzo – e Piazza Baglioni, Palazzo Graziani Baglioni rappresenta un raffinato esempio di casa agricolo-gentilizia umbra. Originariamente residenza estiva della famiglia perugina dei Graziani, erede insieme agli Ansidei e ai Baglioni della signoria di Rosciano, il palazzo assunse il doppio appellativo nel 1774 a seguito del matrimonio tra Anna Graziani e il conte Pietro Baglioni.

L’evento si inserisce nel più ampio impegno della Compagnia dei Tavernieri e dei Vignaioli, costituita nel dicembre 1977, che si ispira agli Statuti del 1379 della “Città di Perugia, Borghi, Sobborghi e Contado”. Tra i suoi obiettivi: promuovere e valorizzare il vino di Torgiano; custodire e diffondere le tradizioni vitivinicole locali; incentivare il turismo enogastronomico; favorire occasioni di incontro culturale legate alla Terra Umbra.

“Vini e Vinili” rappresenta quindi non solo una serata di degustazione, ma un vero e proprio momento di incontro tra passato e presente, tra cultura del vino e cultura musicale, nel segno dell’identità di Torgiano.

