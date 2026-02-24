Terni, 24 feb. 2026 – Il fragore dei vetri infranti, le brande divelte, le urla nei corridoi. A Sabbione la tensione è esplosa in poche ore, trasformando la sezione di media sicurezza del carcere di Terni in un campo di battaglia. E mentre da ieri si contano ancora i danni lasciati dalla rivolta guidata da due detenuti, l’emergenza penitenziaria torna a bussare con forza alle porte dell’Umbria.

A presiedere una riunione d’urgenza è stato il provveditore dell’amministrazione penitenziaria per Umbria e Marche, Liberato Guerriero. Attorno al tavolo il direttore della struttura Valerio Pappalardo, la comandante della polizia penitenziaria Vanda Falconi e il garante regionale dei detenuti Giuseppe Caforio. Sullo sfondo, una fotografia che parla da sola: 592 detenuti stipati in una struttura che potrebbe ospitarne al massimo 430. Numeri che raccontano una pressione costante, quotidiana, sempre più difficile da gestire.

La scintilla è arrivata da un volto nuovo. Dieci giorni appena a Sabbione, trasferito dal carcere di Pisa, un detenuto italiano di origine straniera — campione di arti marziali — ha assunto la guida della protesta. Secondo quanto ricostruito in una nota del sindacato di polizia penitenziaria Sappe, l’uomo, affiancato da un compagno di sezione, ha aggredito un agente. Solo il tempestivo intervento dell’ispettrice di turno ha evitato conseguenze peggiori, riuscendo a sottrarre il collega alla violenza.

Da lì il precipitare degli eventi. I rivoltosi si sono impossessati della sezione, devastando tutto ciò che si sono trovati davanti: brande divelte, termosifoni strappati, arredi distrutti. Preso di mira anche il box blindato degli agenti, con i vetri mandati in frantumi. Per ore il controllo è rimasto appeso a un filo.

È stato necessario l’intervento del Reparto Operativo Regionale della polizia penitenziaria per riportare l’ordine, molte ore dopo. Un’operazione complessa, condotta in un clima di altissima tensione, che ha consentito di riprendere in mano la situazione senza che si registrassero feriti tra gli agenti.

Resta però un clima pesante, quasi irrespirabile. Per chi lavora a Sabbione la paura è diventata una presenza costante, silenziosa ma concreta. E la rivolta delle ultime ore non è che l’ultimo segnale di un sistema al limite, dove il sovraffollamento non è più un dato statistico, ma un detonatore pronto a esplodere.