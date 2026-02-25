Presenti nomi prestigiosi del calcio in ricordo dell’allenatore del Perugia dei Miracoli e del nursino Flavio Falzetti. La cerimonia si terrà alle 10 al Digipass durante la 62esima edizione di Nero Norcia

Norcia, 25 feb. 2026 – Torna il Premio nazionale ‘Ilario Castagner’, venerdì 27 febbraio alle 10 alla sala DigiPass in via Solferino a Norcia, per iniziativa dell’agenzia giornalistica Infopress con i giornalisti Massimo Boccucci, Renzo Berti e Roberto Barbacci. D’intensa come il Comune di Norcia e il comitato locale con Luca Lazzarini, Gian Paolo Stefanelli e Alberto Allegrini, c’è un appuntamento alla memoria dell’allenatore del Perugia dei Miracoli.

Il popolare tecnico, scomparso il 18 febbraio 2023, viene ricordato nell’ambito della 62esima edizione di Nero Norcia, mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici.

Verranno premiati Bruno Giordano, Gianfranco Casarsa, Riccardo Cucchi voce storica Rai di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ e Claudio Sampaolo del Corriere dell’Umbria.

Verrà conferito a Damiano Tommasi, indimenticato centrocampista bandiera della Roma, già presidente dell’Associazione italiana calciatori e oggi sindaco di Verona, il 1° Premio ‘Flavio Falzetti’, indimenticato calciatore figlio di Norcia scomparso il 13 marzo 2013 dopo aver lottato con la leucemia promuovendo anche tante iniziative per sostenere la ricerca e l’assistenza oncologica.

Saranno ospiti Riccardo Gaucci, Walter Alfredo Novellino, Paolo Berrettini, Mariolina Scoponi Pieroni e padre Mauro Angelini. Presidente della Commissione del premio il giornalista Luca Mercadini. Condurrà l’appuntamento il giornalista Francesco Bircolotti.

Sarà coinvolto l’Istituto scolastico omnicomprensivo De Gaspari-Battaglia di Norcia.

Ilario Castagner resta nella storia di Norcia come cittadino onorario per aver legato il suo nome e la presenza forte nei tanti ritiri pre-campionato e durante le stagioni che l’hanno visto protagonista sulla panchina del Grifo, soprattutto quello ricordato come il Perugia dei Miracoli che nel 1978-1979 concluse il campionato di Serie A da imbattuto, prima squadra italiana a riuscire nell’impresa, alle spalle del Milan di Nils Liedholm che vinse lo scudetto della stella rossonera.

Il premio sarà conferito a Bruno Giordano, ex attaccante, oggi apprezzato opinionista televisivo che Castagner ha avuto come giocatore alla Lazio e all’Ascoli. Premio alla carriera per Gianfranco Casarsa, attaccante punto di forza di quel Perugia imbattuto con trascorsi anche con Fiorentina, Udinese e Bari.

Il premio giornalistico nazionale verrà consegnato a Riccardo Cucchi, voce storica Rai di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, e il premio giornalistico intitolato a Castagner e al giornalista umbro Mario Mariano andrà al perugino Claudio Sampaolo, il primo giornalista ad annunciare il trasferimento di Paolo Rossi al Perugia, firma prestigiosa del quotidiano Corriere dell’Umbria, particolarmente legato al tecnico e al suo collega.

