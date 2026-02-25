L’incontro associativo sabato 28 febbraio alle 15 nell’acropoli del capoluogo umbro

Perugia, 24 feb. 2026 – Sessantesima assemblea degli associati per Avis comunale di Perugia, ricorrenza importante, momento di confronto, condivisione e partecipazione alla vita associativa. L’incontro si terrà sabato 28 febbraio alle 15 alla sala di Notari di palazzo dei Priori nell’acropoli del capoluogo umbro.

L’assemblea rappresenta un’occasione per fare il punto sulle attività svolte, presentare i risultati raggiunti, discutere i progetti futuri e rafforzare l’impegno comune nella promozione della donazione di sangue e plasma sul territorio. Toccherà al presidente di Avis comunale Perugia Stefano Migliorati, durante la sua relazione, tracciare un quadro sull’andamento delle donazioni nel 2025 e sui progetti portati avanti nel territorio.

