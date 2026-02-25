Foligno, 25 feb. 2026 – In relazione alle recenti dichiarazioni del Sindaco sullo stato di agitazione del personale del Comune di Foligno, la RSU, unitamente ai segretari territoriali delle sigle sindacali UIL FPL, FP CGIL, CISL FP e USB, ritiene utile una precisazione.

Le criticità segnalate non sono astratte né immaginarie: sono vissute quotidianamente nei luoghi di lavoro e si riflettono, indirettamente, anche sui cittadini.

Va però chiarito anzitutto il metodo e, più in generale, la qualità delle relazioni sindacali che l’Amministrazione intende praticare.

Come noto, il Sindacato aveva già dimostrato senso di responsabilità sospendendo lo stato di agitazione del personale dei servizi scolastici, proprio per favorire l’apertura di un dialogo costruttivo.

Nel successivo incontro con il Sindaco e la Giunta, convocato anche a seguito della richiesta di affrontare rilevanti criticità che coinvolgevano l’Ente nel suo complesso, era stata rappresentata l’esigenza di una nuova convocazione in tempi brevi.

Tale richiesta non aveva carattere formale, ma rispondeva a un’esigenza concreta: fare il punto della situazione, chiarire ulteriori aspetti ancora aperti e verificare soluzioni, tempi e impegni effettivi. Era inoltre necessaria per definire un cronoprogramma e valutare la possibilità di incontri periodici con il Sindaco e/o con i singoli Assessori sui temi specifici, evitando che le rispettive posizioni dovessero essere apprese attraverso la stampa anziché in una sede diretta e istituzionale.

In particolare, era necessario approfondire i temi della riorganizzazione e del sistema di valutazione, posti espressamente all’incontro con il Sindaco, rimasti di fatto inevasi, anche se centrali per il buon funzionamento dell’Ente.

Su questi punti non vi è stata disponibilità a un adeguato approfondimento, nonostante il Sindacato e anche gli organismi paritetici interni avessero espresso valutazioni critiche sulle posizioni assunte dall’Amministrazione.

È anche per queste ragioni che si è determinata la scelta di innalzare il livello dell’iniziativa sindacale.

Se il Sindaco, ritenendo possibile un chiarimento diretto, avesse riconvocato il Sindacato, si sarebbe con ogni probabilità evitato l’approdo – doveroso in assenza di indicazioni chiare su tempi e soluzioni effettive — alla chiusura con esito negativo della procedura relativa ai servizi scolastici e alla successiva estensione dello stato di agitazione a livello di Ente.

Si è così resa necessaria l’attivazione della sede prefettizia, quale passaggio istituzionale finalizzato a verificare la possibilità di prevenire uno sciopero generale.

Lo stato di agitazione, quindi, non nasce per creare allarmismo né per produrre danni, ma dalle preoccupazioni concrete espresse dalle lavoratrici e dai lavoratori che, pur in presenza di difficoltà organizzative, continuano quotidianamente a garantire i servizi, e dalla necessità di aprire un percorso stabile, formalizzato e verificabile sulle criticità che incidono sulle condizioni di lavoro e, di conseguenza, sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.

La nostra preoccupazione non è rivolta alla tutela dell’immagine di singoli, ma riguarda anzitutto la tenuta dell’Ente e il buon funzionamento dei servizi pubblici: nessuno ha interesse a una sterile contrapposizione.

Il compito del Sindacato è segnalare problemi, avanzare proposte e sollecitare soluzioni prima che le criticità producano conseguenze più gravi.

Per queste ragioni, la definizione di iniziativa “pretestuosa” o “strumentale” non corrisponde alla realtà dei fatti né al percorso seguito in queste settimane.

Prendiamo atto della dichiarata partecipazione del Sindaco all’incontro in Prefettura di Perugia.

Da parte nostra confermiamo la piena disponibilità a un dialogo serio e costruttivo, orientato alle soluzioni, con l’obiettivo di tradurre le dichiarazioni in atti concreti, chiari e verificabili.

L’interesse della RSU e delle Organizzazioni Sindacali resta quello di sempre: tutelare le lavoratrici e i lavoratori e contribuire, con proposte concrete, alla tenuta e al miglioramento dei servizi comunali.

Le lavoratrici e i lavoratori continuano quotidianamente a garantire il buon funzionamento dell’Ente con atti concreti, dimostrando responsabilità e senso delle istituzioni. Allo stesso modo, anche l’Amministrazione è chiamata a dare prova della stessa responsabilità attraverso atti concreti, chiari e verificabili.

