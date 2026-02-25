Iniziativa del Comitato civico ‘Per un Giusto Sì’ e Associazione Libertà Eguale – Sinistra del Sì. L’incontro sabato 28 febbraio alle 16 nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori

Perugia, 25 feb. 2026 – Sarà Perugia ad aprire, sabato 28 febbraio alle 16 alla sala della Vaccara di palazzo dei Priori, un ciclo di incontri pubblici dedicati al referendum costituzionale sulla giustizia. L’iniziativa, promossa dal Comitato civico ‘Per un Giusto Sì’ insieme all’Associazione Libertà Eguale – Sinistra del Sì, è il primo appuntamento di un percorso che nelle prossime settimane farà tappa anche a Gualdo Tadino, San Giustino, Marsciano e Deruta, per favorire un confronto diffuso in tutta l’Umbria.

All’incontro, aperto alla cittadinanza, interverranno: Stefano Ceccanti, docente dell’Università La Sapienza di Roma e vicepresidente dell’Associazione Libertà Eguale – Sinistra del Sì; Assuntina Morresi, docente Università degli Studi di Perugia e presidente del Comitato civico ‘Per un Giusto Sì’ dell’Umbria, Daniele Porena, docente dell’Università degli Studi di Perugia e componente del Consiglio Superiore della Magistratura; Elena Fruganti, referente del Comitato civico ‘Per un Giusto Sì’ dell’Umbria.

Il Comitato ‘Per un Giusto Sì’ nasce dall’impegno di associazioni di area cattolica per discutere sui contenuti della riforma, “evitando polarizzazione e semplificazioni – spiegano i promotori – che hanno spesso ridotto il referendum a terreno di scontro politico. A supporto del Comitato nazionale, sono attivi oltre 130 comitati locali in tutta Italia. Le ragioni del Sì saranno illustrate da relatori di ambiti culturali differenti, a testimonianza che sui grandi temi istituzionali è possibile costruire convergenze fondate sul merito delle proposte e non sull’appartenenza”.

