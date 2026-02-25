Terni, 26 feb. 2026 – Il giocatore Ternano Marco Perotti torna a Roma nella Capitale per un nuovo torneo di Subbuteo tradizionale . Domenica 8 Marzo 2026 e’ in programma la seconda edizione del trofeo “Citta’ di Fontenuova” , la competizione agonistica Sportiva e’ organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva calcio tavolo Sezione regione Lazio in Collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni con il patrocinio del Comune di FonteNuova e dal Subbuteo Club Fontenuova , torneo individuale open series.

Il calcio d’ inizio e’ previsto verso le ore 9 , la location che ospiterà l’ evento e’ il centro Bocciofilo di via delle Mimose n2 a Tor lupara Fontenuova Roma.

Ci saranno 56 partecipanti , da Roma , da Latina , da Viterbo , da Salerno , da Terni , da l’ Aquila e da Frosinone.

Il livello tecnico e tattico sarà molto elevato con la presenza dei maggiori top player del Lazio . Da Terni sarà Presente Marco Perotti tesserato Fisct con il club pugliese del Taranto .

Cercherà di raggiungere una buona posizione per prendere nuovi punti per poter confermare ancora la prima posizione del ranking dei fuori regione.

Si giocherà su panni Astropitch originali subbuteo anni 80 con porte in plastica stile vintage .

Tutte le partite saranno arbitrate .

Il tempo di gioco sarà due tempi da 12 minuti per un totale di 24 minuti esatti a partita .Solo nelle

Finali del tabellone Master e del tabellone Cadetti avranno due tempi da 15 minuti per un totale di 30 minuti a partita , in caso di parità ci saranno due tempi supplementari da 5 minuti per un totale di 10 minuti , in caso di ulteriore parità ci saranno i tiri piazzati rigori.

Nei turni di eliminazione diretta non ci saranno i supplementari ma solo i tiri piazzati rigori.

IL FORMAT DEL TORNEO

– Prima fase a gironi da 4 giocatori, con partite di sola andata.

I gironi saranno composti con il cosiddetto metodo del “serpentone”, sulla base

del Ranking regionale vigente al momento della chiusura delle iscrizioni,

evitando fin quando possibile che due giocatori appartenenti allo stesso Club

facciano parte dello stesso girone.

I primi due classificati di ogni girone accedono al tabellone Master,

gli ultimi due al tabellone Cadetti.

– Seconda fase a eliminazione diretta, con un turno preliminare di “barrages”

con incroci come disposti dalle tabelle Fistf in vigore; quindi ottavi di finale,

quarti, semifinali e finali 1°-2° e 3°-4° posto per entrambi i tabelloni.

Si prevede una competizione ricca di emozioni sul panno verde , vedremo partite equilibrate ,avvincenti e molto combattute , tiri al volo , parate strepitose , fraseggi veloci , geometrie di passaggi , tecnica , precisione , manualità, abilità e soprattutto tanto divertimento.

(1)