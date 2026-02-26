Foligno, 26 feb. 2026 – Prima esecuzione assoluta per il prossimo appuntamento del cartellone Amici della Musica di Foligno. In scena all’Oratorio del Crocifisso, domenica 1° marzo, ore 17, UT Insieme Vocale-Consonante, straordinario ensemble corale diretto dal fondatore M° Lorenzo Donati che porterà al pubblico folignate “Il Rinascimento vocale del Novecento”, concerto interamente dedicato al repertorio corale italiano del XX secolo e ispirato alla potenza espressiva e architettonica delle opere del Rinascimento. (Nella foto, Lorenzo Donati)

Alle loro voci – 18 coristi – è affidato un intenso programma che vedrà l’esecuzione di brani di Clausetti, Pizzetti, Bettinelli, Petrassi, Donati, Sciarrino, Dallapiccola, Sani, quest’ultimo in prima esecuzione assoluta.

Nato nel 2014, UT Insieme Vocale-Consonante ha raggiunto fama mondiale vincendo l’European Grand Prix for Choral Music nel 2016 a Varna in Bulgaria, concorso per eccellenza, la più importante competizione mondiale in ambito corale. Non solo. UT è l’unico coro in area mediterranea ad essersi aggiudicato il prestigioso premio.

Prestigio internazionale per questo ensemble che si esibisce nei festival e nei teatri di tutto il mondo, oltre a incidere e promuovere progetti culturali divulgativi relativi alla musica antica e contemporanea.

Lorenzo Donati, direttore, violinista e compositore, vanta opere eseguite nei più importanti festival e concorsi corali come il Florilege Vocal de Tours, il Varna International Competition, il Taipei Choral Festival, il Bali International Competition. Ha diretto prestigiose orchestre quali l’Orchestra della Toscana, la Camerata di Prato, l’Orchestra Galilei, l’Orchestra Vivaldi e l’Orchestra del Conservatorio di Trento. Dirige il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, realtà professionale che lo vede collaborare con i più importanti artisti del panorama internazionale. Docente del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, insegna nella Summer Academy dell’Accademia Chigiana di Siena e dell’Accademia Corale Italiana. (www.amicimusicafoligno.it)

