Foligno, 26 feb. 2026 – Nel corso del fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno intensificato la propria attività di controllo del territorio, dedicandosi principalmente al centro storico ed alle aree limitrofe.

Nello svolgimento dei controlli, inoltre, i poliziotti hanno individuato nella zona dell’ex ospedale un 51enne italiano già noto per i reati di rapina, furto aggravato, ricettazione, maltrattamenti in famiglia ed evasione, nonché per ulteriori reati contro la persona.

L’uomo, da tempo sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova in relazione ad una pregressa condanna definitiva, è risultato esser stato nel frattempo raggiunto da un’ulteriore sentenza di condanna, per effetto della quale la quantità complessiva di pena detentiva da scontare eccedeva il limite massimo stabilito dalla legge ai fini della fruizione del suddetto beneficio.

Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto aveva dunque recentemente emesso un provvedimento dispositivo dell’immediata cessazione della misura alternativa, con contestuale ripristino della detenzione carceraria.

Pertanto, i poliziotti hanno provveduto a condurre il 51enne in Commissariato, dove, una volta redatti gli atti di rito, è stato tratto in arresto e successivamente associato presso la casa di reclusione di Spoleto, dove dovrà scontare la parte residua della propria condanna definitiva alla reclusione.

I controlli del territorio hanno poi consentito agli uomini del Commissariato di P.S. di Foligno di identificare, complessivamente, 103 persone, nonché di effettuare numerosi posti di controllo nello svolgimento dei quali sono stati monitorati 64 veicoli.

