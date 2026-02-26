Gubbio, 26 feb. 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Gubbio, con l’ausilio di militari della Compagnia di Caivano (NA), hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia, nei confronti di un 46enne, di origini campane, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna.

L’attività investigativa, avviata a seguito della presentazione di formale denuncia da parte della vittima, ha consentito di accertare che l’indagato, da circa tre mesi, ha reiteratamente posto in essere condotte vessatorie nei confronti della donna, anche in presenza della figlia minore, generando un clima di costante tensione, sofferenza psicologica e timore per la loro incolumità.

Nel corso delle indagini, sono stati documentati comportamenti di particolare gravità, tra cui minacce di morte, aggressioni fisiche e verbali. In un episodio, avvenuto lo scorso febbraio durante una discussione, l’uomo ha afferrato per il collo la donna, costringendole la testa tra il sedile e lo sportello della macchina dove i due si trovavano, desistendo solo a seguito dell’intervento della zia della parte offesa che la metteva in salvo.

La Procura della repubblica di Perugia, considerati i gravi indizi di colpevolezza dell’indagato relativi a condotte che si sono protratte, da quanto meno per tre mesi, in maniera ripetuta e con aggressioni gravi anche all’incolumità fisica, ha ritenuto necessario chiedere l’applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, finalizzata ad evitare la commissione di ulteriori azioni della medesima indole.

Il Gip ha condiviso la prospettazione accusatoria ed ha emesso la misura, eseguita dai Carabinieri nei confronti del destinatario che è stato rintracciato in un comune dell’area napoletana.

Su istanza della difesa, il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, condizionata dalla prestazione del consenso, da parte dell’indagato, all’applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

