Il Comune apre il Teatro Arca e invita i cittadini a sostenere il giovane talento

Corciano, 26 feb. 2026 – Grande orgoglio per Corciano: il giovane talento corcianese Niccolò Filippucci ha vinto la sfida andata in scena a Sanremo tra i vincitori di Sanremo Giovani e quelli di Area Sanremo, conquistando l’accesso alla finalissima di giovedì 26 febbraio.

Filippucci, in gara con il brano “Laguna”, ha emozionato pubblico e giuria, confermandosi una delle voci emergenti più promettenti del panorama musicale nazionale.

Per celebrare questo importante traguardo e sostenere Niccolò nella serata decisiva, il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, accogliendo la proposta avanzata da Daniela Furiani, in rappresentanza del “Niccolò Filuppucci official fandom”, ha deciso di mettere a disposizione una sala del Teatro Arca di Ellera di Corciano, invitando a partecipare alla visione collettiva della finalissima.

«Niccolò sta portando il nome di Corciano su un palco prestigioso come quello di Sanremo – così il primo cittadino – È un talento autentico, ma anche un ragazzo che rappresenta l’impegno e la passione dei nostri giovani. Invito a partecipare numerosi al Teatro Arca per vivere insieme questa emozione e fargli sentire il calore e il sostegno della sua comunità».

L’appuntamento è quindi alle 20.30 al Teatro Arca di Ellera di Corciano, per sostenere insieme Niccolò Filippucci in questa straordinaria avventura.

(1)