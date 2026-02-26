Un nuovo spazio per lo sport, un nuovo punto di incontro per la comunità

Torgiano, 26 feb.2026 Il giorno 4 marzo 2026, alle ore 16,30, verrà inaugurato il nuovo impianto sportivo di Torgiano che sarà intitolato a Mario Bartolini, detto “Il Picchio”, figura emblematica che ha lasciato un segno autentico in questo territorio. Bartolini ha giocato nell’ASD Torgiano Calcio fin da giovane e, dopo aver interrotto la carriera calcistica, ha continuato ad allenare le squadre giovanili, con il desiderio di trasmettere la passione per lo sport sano, ai più giovani. Sarà un momento istituzionale e simbolico, che celebra lo sport come luogo di crescita, aggregazione e futuro.

L’evento si terrà alla prestigiosa presenza del Ministro per lo sport e i Giovani, On. Andrea Abodi, a testimonianza dell’importanza dell’opera per la crescita sociale e sportiva del territorio.

L’Amministrazione comunale ha realizzato una riqualificazione integrale dell’impianto sportivo, consentendo una piena fruibilità in condizioni di sicurezza e comfort. L’intervento è stato finanziato esclusivamente con risorse di bilancio.

