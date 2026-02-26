Il confronto è previsto per lunedì 2 marzo alle 15.30 alla Camera del lavoro di Terni. Obiettivo: cercare soluzioni condivise per invertire lo stato di declino della provincia

Terni, 26 feb. 2026 – Avviato il confronto prima con i parlamentari e quindi con le associazioni datoriali di categoria, la vertenza territoriale portata avanti dalla Cgil di Terni prosegue con un nuovo incontro, questa volta con le forze politiche ternane. Anche ai rappresentanti dei partiti e dei movimenti nel territorio verrà presentato il grave stato di crisi in cui versano la società e l’economia ternane e illustrate le proposte dell’organizzazione sindacale volte a invertire la situazione, il tutto con l’obiettivo di trovare soluzioni il più possibile condivise. (Nella foto, Claudio Cipolla)

L’incontro è previsto per lunedì 2 marzo alle 15.30 nella sede della Cgil di Terni, in vico San Procolo 8. Da parte dell’organizzazione sindacale sarà presente il segretario generale della Cgil di Terni, Claudio Cipolla, i membri della segreteria provinciale e i rappresentanti delle categorie.

Subito prima dell’incontro, giornalisti e testate giornalistiche interessati avranno la possibilità di confrontarsi e intervistare i rappresentanti della Camera del lavoro e i partecipanti all’iniziativa.

