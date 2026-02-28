Taglio del nastro con la Presidente della Regione Stefania Proietti e le istituzioni umbre. Amoni: «5000 proposte e 170 espositori, un evento in costante crescita».

Bastia Umbra, 28 febbraio – È stata inaugurata questa mattina a Umbriafiere l’edizione 2026 di Expo Casa, la manifestazione organizzata da Epta Confcommercio Umbria dedicata al mondo dell’abitare. Il taglio del nastro si è svolto nell’Area Eventi del Padiglione 8 alla presenza di un parterre istituzionale di primo piano che ha testimoniato l’importanza strategica dell’appuntamento per il territorio regionale.

Sono intervenuti il Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco De Rebotti, il Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, la Vice Presidente della Provincia di Perugia Laura Servi, il Presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni e il Presidente di Umbriafiere Antonio Forini.

Il Presidente di Epta Amoni ha evidenziato la forza dell’edizione 2026: «Quarantadue edizioni raccontano una storia solida, ma anche una capacità continua di rinnovamento. Quest’anno ospitiamo 170 espositori che hanno scelto Expo Casa per presentare il meglio delle loro proposte. È un segnale importante di fiducia. Expo Casa non è solo una vetrina, è un evento che genera relazioni e opportunità concrete per le imprese e per il territorio. In questi giorni si costruiscono contatti e ordini che sosterranno l’attività di molte aziende per tutto l’anno».

Nel suo intervento, la Presidente della Regione Stefania Proietti ha sottolineato la qualità dell’allestimento e la capacità della manifestazione di rinnovarsi nel tempo: «Expo Casa è un’esposizione che si fa ben guardare e fruire. Durare da così tanto tempo continuando ad evolversi non è un dato scontato». La Presidente ha ricordato il ruolo strategico del polo fieristico regionale, evidenziando come l’accordo di coesione siglato dalla precedente giunta abbia colto un’opportunità importante destinando risorse al centro fieristico. «Una logica di visione che intendiamo portare avanti per aggiornare e ampliare Umbriafiere, così da farci trovare pronti, come una casa moderna, sostenibile e confortevole, alle sfide future».

Per l’Assessore De Rebotti «Expo Casa è una rassegna e vetrina che ci riempie di orgoglio perché agisce anche sul settore della domotica. Di rilievo è anche l’ospitalità di Bastia Umbra e del polo fieristico ad ogni appuntamento di rilevanza nazionale».

Il Presidente di Confcommercio Mencaroni ha dichiarato: «Andamento e risultati delle varie edizioni dipendono dall’andamento economico. Facciamo salti mortali per tenere insieme le attività economiche. Mi sarebbe piaciuto che oggi oltre che istituzioni e forze politiche ci fossero state anche altre associazioni di categoria perché la fiera è di tutti e qua ci sono operatori che sono di tutte le categorie. Se è vero che Epta e centro fieristico sono importanti, dobbiamo lavorare sempre tutto l’anno e per questo faremo inviti per coinvolgere altre associazioni. Dobbiamo lavorare e remare tutti nella stessa direzione».

Per il Sindaco di Bastia Umbra Pecci: «La struttura funziona perché tutti insieme componiamo un puzzle che si caratterizza come polo di esposizione e di attrazione per il centro Italia, con l’ambizione di portarlo a livello nazionale. Ma per farlo il Sistema Umbria deve funzionare anche rispetto ad Umbriafiere. Noi e la politica dobbiamo stare al fianco, ma con discrezione».

Laura Servi, Vice Presidente della Provincia, portando i saluti del Presidente Massimiliano Presciutti ha affermato che «il polo fieristico ha una importanza anche per la sua posizione strategica oltre che per i contenuti».

Per il Presidente di Umbriafiere Forini «Expo casa è uno degli eventi più importanti che facciamo. Da nuovo presidente ho potuto apprezzare soprattutto l’allestimento».

La manifestazione proseguirà fino all’8 marzo con oltre 5.000 proposte dedicate alla casa e un ricco calendario di incontri e approfondimenti. Per la giornata di domenica 1 marzo, in Area Eventi dalle 15.30 alle 17.00, è in programma l’incontro dal titolo “Ma sei serio? Paghi ancora l’energia nel 2026?”, a cura di Green Energie. In Area Talk (Padiglione 7), alle 16.30 la Interior Designer Laura Brunori inaugurerà il ciclo “Abitare l’Umbria” con un panel dal titolo “IDENTITÀ – Il design come racconto del territorio”.

